Nehorázne správanie voči migrantom: Európa bije na poplach, takáto agresia je neprijateľná

Vyplýva to z piatkovej informácie tlačovej agentúry APA. Mijatovičová vyjadrila znepokojenie v súvislosti so správami o veľkom počte prípadov kolektívneho vyhosťovania ilegálnych migrantov z Chorvátska do Srbska a Bosny a Hercegoviny. Za "osobitne znepokojujúce" označila podozrenia zo "systematického násilia", ktoré údajne používajú chorvátski pohraničníci voči migrantom vrátane tehotných žien a detí.

S odvolaním sa na údaje Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), podľa ktorých Chorvátsko od začiatku roka 2018 kolektívne vyhostilo už 2500 migrantov, pričom 1500 z nich informovalo o tom, že im bola odopretá možnosť podať žiadosti o azyl, Mijatovičová vyzvala na neodkladné, efektívne a nezávislé preskúmanie všetkých zdokumentovaných prípadov.

Chorvátska strana podobné podozrenia, respektíve obvinenia už dlhší čas odmieta. Ministerstvo vnútra v Záhrebe teraz v reakcii na komisárkin list zdôraznilo, že opatrenia prijaté na prevenciu ilegálneho narušovania štátnej hranice sú v súlade s tak platnou chorvátskou legislatívou, ako aj unijným právom. Rezort zdôraznil, že v rámci možností boli preskúmané všetky doručené sťažnosti, pričom sa v žiadnej kauze neukázalo, že by policajti boli voči migrantom použili násilie, respektíve iné zložky znemožnili migrantom požiadať o azyl.