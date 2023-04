Ako napísať a vydať vlastnú knihu? Tieto postrehy by ti mohli pomôcť

Predstav si situáciu: Baví ťa písanie, máš za sebou už niekoľko vymyslených (a možno aj zapísaných) príbehov, no a cítiš, že prišiel čas na vlastnú knihu. Nie však takú, ktorú si po dopísaní uložíš do priečinku v počítači. Ty ju chceš držať v ruke, a ešte lepšie by bolo, keby si ju prečítali aj iní.