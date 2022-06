Telové mlieko, ktoré je tuhé? Vyrobiť si ho môžete aj doma, zaručene neoľutujete!

BRATISLAVA - Vedeli ste, že telové mlieko môže byť aj v tuhej forme? Dokonca si ho môžete vyrobiť aj doma! Stačiť vám budú tri ingrediencie a vaša pokožka bude zaručené hebká. Postup nižšie by mal stačiť na šesť mesiacov, no je to individuálne podľa toho, ako často budete telové mlieko používať.