20+ tipov na najlepšie donášky v Bratislave: Ázia, burgre aj geniálna neapolská pizza – čo si dnes objednáš miesto varenia?

BRATISLAVA - Donáška jedla a polemiky o tom, či to je vhodný spôsob servisu, boli odjakživa témou v gastre. Nemalo by ísť jedlo na tanier priamo po uvarení? To už ani nehovorím o tom, že aj samotný tanier by mal byť nahriaty, že obrovskú rolu pri zážitku hrá obsluha a pod. Existuje vhodný obal, v ktorom jedlo neutrpí? Ako ho dodať zákazníkovi efektívne a rýchlo? Ako ho naložiť, aby aj vyzeralo?