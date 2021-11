BRATISLAVA - Jeseň bez hrušiek a jabĺk by nebola jeseňou. Najmä, keď sú v koláči. Hrušiek sa nám tento rok veľa neurodilo, no jabĺk máme na rozdávanie. Našťastie, v komore zostalo pár pohárov so zaváranými hruškami na môj milovaný jesenný koláč. Recept si obľúbila celá rodina. Veď už len vôňa pritiahne všetkých do kuchyne. Vyskúšajte aj vy hruškovo – jablkový koláč s malým prekvapením vo vnútri.