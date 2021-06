Vedci mali objaviť liek na COVID-19! Touto kombináciou by sa mohli pacienti vyliečiť do piatich dní

Vírus SARS-CoV-2 stále infikuje milióny ľudí po celom svete. Šírenie nákazy síce pomáha pribrzdiť vakcinácia, vírus však neustále mutuje. Vedci sa preto aj naďalej snažia nájsť liek, ktory by dokázal ochorenie COVID-19 vyliečiť. Na tento cieľ sa zameral medzinárodný tím vedcov a vytvoril experimentálny model zameraný na skríning liekov, ktoré sa účinne osvedčili pri liečbe iných infekcií. Použili pri tom typ buniek VeroE6/TMPRSS2 prispôsobených tak, aby účinne infikovali a produkovali SARS-CoV-2. "Aby sme zistili, či by nám mohol liek pomôcť v boji proti koronavírusu, museli sme vystaviť tieto bunky danému lieku aj samotnému vírusu a potom sledovať, či mu prítomnosť liečiva bráni infikovať bunky," vysvetľuje profesor Koichi Watashi.

Zdroj: Getty Images

Pri analyzovaní výsledkov výskumníci zistili, že cefaranthín používaný na liečbu zápalov a nelfinavir, ktorý je schválený na liečbu HIV, boli účinné aj pri potlačení SARS-CoV-2. Cefaranthín zabránil vstúpiť vírusu do buniek na bunkovej membráne, ktorá je pre neho vstupnou bránou do organizmu. Nelfinavir, naopak, pôsobil tak, že znemožnil replikáciu vírusu vo vnútri bunky inhibíciou proteínu, na ktorý sa vírus "spolieha" pri replikácii. Vzhľadom na to, že tieto lieky majú odlišné antivírusové mechanizmy, mohlo by byť ich použitie zvlášť efektívne. Podľa výpočtov modelov by totiž mohla byť pri liečbe covidu účinná práve kombinovaná liečba týmito dvomi liekmi, pomocou ktorej by sa pacienti mohli zbaviť pľúcnej infekcie približne do piatich dní.

Zdroj: TASR/AFP - Prahash Singh

Otázka teda znie, či sa tieto prípravky začnú čoskoro používať pri liečbe koronavírusovej infekcie. "Duo liečiv ešte nie je pripravené na zavedenie do systémov zdravotnej starostlivosti, pretože v tejto oblasti musia byť vykonané viaceré experimenty a testovania. Naše zistenia šak môžu výrazným spôsobom posunúť a urýchliť nástup liečby ochorenia COVID-19," informovali vedci.