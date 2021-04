VIDEO Na veterine zostali v šoku: Túlavá mačka sama vzala svoje choré mačiatka ku zverolekárovi

ISTANBUL - Materský inštinkt patrí medzi najúžasnejšie veci na svete a nie je obmedzený len na ľudí. Pred niekoľkými dňami to dokázala túlavá mačka v Turecku, ktorá zrejme usúdila, že jej mačiatka nie sú v poriadku, a tak ich priniesla do veterinárnej ordinácie. Informovala o tom turecká tlač. Video roztomilej udalosti teraz žne úspech na sociálnych sieťach.

Podľa informácií tlače veterinári v západotureckej provincii Izmir najprv nechápali, o čo mačke ide, keď k nim svoje mačiatka jedno po druhom priniesla. Došlo im to, až keď sa posadila na podlahu, začala mňaukať a nechcela prestať.

Veterinári potom mačiatka prezreli a zistili, že majú opuchnuté oči a ťažko sa im otvárajú. Príčinou boli očné infekcie, na ktoré im dali lieky. Ako napísal denník Daily Sabah, po ošetrení mačka a jej potomkovia skončili na veterinárnom oddelení miestneho útulku. Neskôr budú ponúknuté na adopciu.

"Tú mačku sme poznali. Túlala sa po ulici okolo kliniky a my sme zvykli jej dávať vodu a jedlo. Netušili sme však, že sa jej narodili mačiatka," povedal zástupca veterinárnej kliniky. "To je prvýkrát, čo sa nám niečo podobné stalo. Dojalo nás to a sme šťastní, že sa mačiatka zotavili," dodal.