FOTO Vojak počas druhej svetovej vojny takmer zastrelil tri deti: Po 76 rokoch ich vypátral!

Adler a talianski súrodenci Naldiovci

MIAMI - Američan Martin Adler bojoval počas druhej svetovej vojny so svojou jednotkou na talianskom fronte a teraz sa po sedemdesiatich rokoch rozhodol nájsť tri malé deti, ktoré v roku 1944 pri oslobodzovaní horskej dedinky omylom takmer zastrelil. Vďaka výzve na sociálnych sieťach a s pomocu talianskeho historika sa mu to nakoniec podarilo a so súrodencami sa mohol aj porozprávať. Šťastný koniec pátrania možno považovať za vianočný zázrak, napísal denník The Guardian.