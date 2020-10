Malý veľký frajer: FOTO Matúš (13) vyrába mydlá, aby pomohol ťažko chorému bratovi

Matúš Pokorný (13) z Bratislavy už ako štvorročný videl, ako sa vyrábajú domáce mydlá. Ukázala mu to jeho mama. Spočiatku vyrábal jednoduché mydielka, no jedného dňa mu do formy spadol panáčik z lega. Vtedy sa zrodil originálny nápad! Chlapec začal s výrobou mydiel, v ktorých sú vložené hračky. Z bežných mydielok tak urobil veľmi zaujímavý tovar, ktorým deti hravým spôsobom motivuje k vytváraniu hygienických návykov, pretože hračky sa musia "vymydliť".

Matúš vyrába a predáva mydlá, aby pomohol svojmu ťažko chorému bratovi Zdroj: FB/Vymydli si

Matúško svoje mydlá najprv rozdával kamarátom. Neskôr ich začal predávať, a to za cieľom pomôcť svojmu o šesť rokov staršiemu bratovi Jakubovi, ktorý sa pri pôrode sa pridusil. Jakub prekonal detskú obrnu - nerozpráva, nesedí, nechodí, je úplne ležiaci. Vyžaduje si nepretržitú starostlivosť a aby sa jeho stav nezhoršoval, potrebuje rehabilitácie. Tie však nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a sú finančne náročné.

Bratia Matúš a Jakub Zdroj: FB/Vymydli si

Každý, kto si kúpi niečo z Matúšovej produkcie, prispeje na náklady jeho brata. Originálne mydlá pre deti i dospelých zvyčajne predáva na trhoch či festivaloch, no dajú sa kúpiť aj cez internetovú stránku Vymydlisi.sk. „Ak v našom e-shope nakúpite, každým minutým eurom mi pomôžete s 1 minútou v hyperbarickej komore pre Kubka,“ odkazuje Matúš, ktorý v roku 2016 získal za svoj charitatívny projekt ocenenie LEAF Award.