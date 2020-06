List vojaka, ktorý poslal z Vietnamu, dostala jeho sestra o 52 rokov neskôr: Toto sa v ňom píše

NORTH VERNON - Janice Tuckerovú čakalo minulý mesiac v poštovej schránke veľmi milé prekvapenie. Po viac ako polstoročí jej bol doručený list od brata. Súrodencom sa tak vďaka omeškanej pošte oživili staré spomienky a vrátili sa do obdobia, keď americkí muži odchádzali bojovať do Vietnamu.

Janice bola veľmi prekvapená, keď si 10. mája našla v schránke list od brata. Napísal ho totiž ešte v roku 1968 vo Vietname, keď mala iba 17 rokov. "V obálke bolo päť popísaných strán, ktoré začali oslovením "Hi, sis" Čítala som to a bola som veľmi zmätená," začína svoje rozprávanie. Až po chvíli si uvedomila, že ide o list, ktorú jej poslal William, keď slúžil vo vietnamskej vojne. V súčasnosti žije v Južnej Karolíne, sestra mu hneď zatelefonovala.

Zdroj: Youtube/WHAS11

William si podľa svojich slov presne pamätá, ako ho písal. Vraj zalepil obálku a do rohu nalepil známku v hodnote 0,05 centa. Potom ju dal nejakému vojakovi a požiadal ho, aby to poslal sestre. "Janice bola vtedy ešte doma, takže som to adresoval do Floyds Knobs v Indiane," uviedol bývalý vojak. "Skutočnosť, že mi tento list prišiel o 52 rokov neskôr, je pre mňa naozajstným tajomstvom. Toto nie je ani pôvodná obálka. Niekto ten list musel nájsť a zistil, komu ho má poslať," dodala jeho dojatá sestra, ktorej sa stále nepodarilo zistiť, vďaka komu sa k nej zabudnutá zásielka dostala.

Zdroj: Youtube/WHAS11

William v liste opisuje svoju skúsenosť s vrtuľníkom, ktorý ho prenasledoval. "Jedného dňa ma zostrelili. Keď som videl, ako niekto robí diery do lietadla, hlavou mi prechádzali čudné veci." Janice priznala, že až teraz si uvedomila, čím všetkým si jej brat prešiel a v akom bol nebezpečenstve. Vďaka jeho listu sa teraz na Williama pozerá úplne inak. "Ďakujem komukoľvek, kto našiel ten list a ďakujem aj tomu, kto mi ho poslal. Ale moja vďaka patrí predovšetkým môjmu bratovi za to, že bol naozaj veľkým bratom, ktorého som nemala v detstve príliš v láske a našli sme k sebe cestu až v dospelosti. A toto všetko, čo som si prečítala, ma núti mať ho ešte radšej a viac si ho vážiť."