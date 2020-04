FOTO Slováci, pozerajte večer na oblohu! Takéto nebeské divadlo tu už dávno nebolo

Venušu ľudia za súmraku môžu vidieť vysoko nad juhozápadom. Najjasnejšia bola v nedeľu, kedy došlo ku konjukcii s Mesiacom. Jasnú Venušu a úzky kosáčik Mesiaca sme tak mohli uvidieť blízko seba.

Kvôli jasnejšiemu Jupiteru, Saturnu a Marsu si však zatiaľ bude potrebné privstať. "O týždeň až dva budú viditeľné pred svitaním. V prípade Marsu to bude nízko nad obzorom. Pokiaľ má ale človek vo svojom blízkom okolí stromy či domy, tak ho neuvidí. Ale postupne sa to zlepší," uviedol Suchan. V júli Jupiter a Saturn budeme môcť vidieť počas celej noci, čo sa týka Marsu, tak to nastane v októbri. V týchto dňoch môžeme na oblohe ešte stále dobre pozorovať aj zimné súhvezdie Orion. Z jarnej oblohy je zas najnápadnejšie súhvezdie Leva. Nad juhom sa nachádza okolo desiatej hodiny večer.

Jarná obloha však priniesla aj jedno sklamanie, ktorým je kométa C2019 Y4 (ATLAS). V marci a začiatkom apríla sa stala mimoriadne jasnou, astronómovia preto predpokladali, že v máji bude viditeľná voľným okom. Nakoniec sa ale rozpadla.