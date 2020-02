FOTO Mladík kedysi spával na ulici, teraz je milionár: Zbohatol vďaka wi-fi sieti v obchode

Harry si prešiel už všeličím. Po rozvode rodičov sa len tak potuloval, neustále sa niekam sťahoval, až napokon strávil rok ako bezdomovec. O päť rokov neskôr sa jeho život diametrálne zmenil, keď sa z neho stal úspešný podnikateľ.

Sanders nepochádza z bohatej rodiny, no i tak by si nikdy nebol pomyslel, že raz skončí na ulici. Zo svojej situácie sa snažil dostať tak, že chcel získať benefity Centrelinku určené pre sociálne prípady. Keď potom dostal štátny byt, býval s ľuďmi závislými na drogách. V tom čase sa skutočne bál o svoj život. Jediné, čo vtedy mal, bola SEO spoločnosť StudioHawk, ktorú si nechal zaregistrovať na svoje meno. Harry sa vyžíval v technológiách a mal bohaté znalosti o SEO. Rýchlo si uvedomil, že musí pracovať tvrdšie. Svoje služby spočiatku poskytoval zadarmo, aby získal nejakých klientov. Pracoval na svojom starom laptope, s ktorým chodieval do miestneho obchodu a pripájal sa na tamojšiu wifi-sieť a elektrinu. Aj napriek zlej školskej dochádzke sa mu úspešne podarilo ukončiť strednú školu, k čomu mu dopomohol aj školský poradca.

Zdroj: Facebook/Harry Sanders

Za prvý rok svojho podnikania Sanders zarobil 30 000 austrálskych dolárov (cca 18 000 eur) so ziskom 6000 dolárov. V roku 2019 už firma StudioHawk dokázala zmnohonásobiť svoje príjmy na tri milióny dolárov (1 800 000 eur), pričom tento rok vyzerá ešte sľubnejšie. Napriek tomu však Harry zostáva stáť nohami pevne na zemi. "Mám spoločnosť vynášajúcu milióny, napriek tomu sa ešte stále niekedy pozastavím pri kúpe párdolárovej žemle a pýtam sa sám seba, či ju naozaj potrebujem," prezradil.

Zdroj: Facebook/Harry Sanders

Mladík získal skúsenosti so SEO ako 14-ročný. O dva roky neskôr zastával pozíciu vedúceho prieskumu v inej firme. "Je to smiešne, keď máte 16 alebo 17 rokov a máte pod sebou 40-ročných ľudí. No takto to v odvetví SEO skrátka funguje, ľudia rešpektujú toho, kto je v tom najlepší, či už má 17 alebo 80 rokov," vysvetlil. Harry odkazuje všetkým ľuďom, aby sa podobného kroku nebáli. Hovorí o sebe ako o normálnom človeku, ktorý sa nebál ísť za svojimi snami.