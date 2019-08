Žena (27) bola na výlete v parku, náhodou tam objavila hotový poklad: FOTO super nálezu

Zdroj: Facebook/Miranda Hollingshead

MURFREESBORO - Mladá Američanka vedela o štátnom parku Crater of Diamonds (Kráter diamantov) v štáte Arkansas už veľmi dlho. Jeho návštevu však zaradila do svojho plánu úplnou náhodou, keď jej to navrhli súrodenci. Ako sa ukázalo, rodinný výlet sa oplatil a Texasanka sa teraz teší zo žltého diamantu.