Muža (†25) zabila rakovina: FOTO Jeho pes zomrel pár minút po ňom, nič mu nebolo, tvrdí rodina

Stuartov boj s rakovinou mozgu trval osem rokov. Bohužiaľ, napriek tomu, že podstúpil operáciu i chemoterapiu sa mu zákerná choroba rozšírila do kostí, následne do celého tela.

Zomrel 11. augusta v Škótsku. „Stuart toho dňa zomrel okolo 13:15 a Nero zomrel zhruba o 15 minút neskôr,“ povedala pre britský Mirror jeho mama, 52-ročná Fiona Conaghanová. „Mal troch psov, ale on a Nero boli nerozluční. Nero bol pes, ktorý bol vždy s ním,“ dodala.

Na snímke manželia Stuart a Danielle. Zdroj: FB/Stuart Hutchison

Čítajte aj: Ukrutná smrť vo výťahu: Mladík (†30) už vystupoval, keď sa stalo niečo strašné

Stuart bol so svojou láskou Danielle (22) šesť rokov. Vzali sa v januári 2019. Žili v škótskom meste Alloa, potom sa presťahovali do domu Stuartových rodičov, kde strávili posledný mesiac.

Na snímke Stuartov pes Nero. Zdroj: FB/Stuart Hutchison

„Danielle so Stuartom boli u nás. Danielle sa jedného dňa zobudila a uvedomila si, že má rozbité okuliare,“ spomína Fiona, ktorá sa o svojho syna starala na plný úväzok. Danielle však nechcela svoju lásku, ktorá už odchádzala na onen svet, opustiť. Preto jej otec povedal, že po náhradné okuliare jej domov zájde on. Vtedy našiel Nera. Pes ležal na zemi, vyzeral, že je chorý.

Na snímke manželia Stuart a Danielle. Zdroj: FB/Stuart Hutchison

„Vzal ho na veterinárnu pohotovosť. Tam mu povedali, že si zlomil chrbát. Predtým bol ale v úplnom poriadku,“ povedala Fiona. „O Stuarta sme sa starali doma. Vedeli sme, že to jedného dňa príde, no aj tak to bolo ťažké. Keď to totiž príde, je to obrovská trauma,“ dodala užialená žena.