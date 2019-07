Manželia sa chceli naraňajkovať, reštaurácia bola plná: O pár hodín neskôr zažili neskutočný šok

Jennifer Fischerová tak, ako každú nedeľu ráno, chcela zájsť so svojím manželom do obľúbenej reštaurácie, aby si dali raňajky. V podniku však už nebolo voľné miesto, tak si museli ísť kúpiť jedlo inde. Zároveň so sendvičmi sa na poslednú chvíľu rozhodli kúpiť si aj tri stieracie žreby, každý v hodnote päť dolárov.

Zdroj: Getty Images

Žena by na losy úplne zabudla, pripomenul jej to až manžel, keď sa jej opýtal, či ich už zotrela. "Išla som do kuchyne, aby som na ne lepšie videla. Pozrela som na ne a vykríkla som "bože môj"," spomína Fischerová. Lístky podala mužovi a povedala mu, aby sa pozrel na číslo 39. Keď tak urobil, aj on zistil, že práve vyhrali 25 000 dolárov (22 400 eur).

"Bol to absolútny šok," zdôverila sa výherkyňa. Dodala, že peniaze použijú na splatenie dlhov a tiež by radi zašli na dovolenku do Las Vegas.