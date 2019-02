Slovensko bojuje proti byrokracii: Novela zákona má zámer odbremeniť ľudí

BRATISLAVA - Novela zákona proti byrokracii odbremení ľudí od ďalších jedenástich výpisov a potvrdení, s ktorými už nebudú musieť chodiť na rôzne úrady. Druhý balík týchto opatrení, ktorý by po schválení vo vláde a v parlamente mal začať postupne platiť počas tohto roka, predstavil v piatok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

"Tento týždeň sme dali do pripomienkového konania novelu zákona, ktorý sme nazvali zákon boja proti byrokracii dva. V druhom kole antibyrokratických opatrení plánujeme odstrániť ďalšie výpisy," informoval vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Namiesto odstránenia pôvodne avizovaných štyroch výpisov o potvrdení o návšteve školy, o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení, ako aj na daniach bude v tomto roku odstránených spolu jedenásť výpisov a potvrdení.

"Ročne je to spolu približne dva milióny výpisov, o ktoré budú občania odbremenení. Okrem štyroch spomínaných budú to potvrdenia o dávkach nemocenského poistenia a o dôchodkových dávkach, výpisy z registra nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov, ako aj neziskových organizácií a organizácií s medzinárodným prvkom," priblížil Raši. Novela zákona proti byrokracii by mala nadobudnúť účinnosť v prípade potvrdenia o návšteve školy 1. septembra tohto roka a pri iných potvrdeniach a výpisoch pred, alebo po tomto termíne. Napríklad, ročne sa vydá približne 1,2 milióna potvrdení o návšteve školy.

"Po zavedení týchto opatrení predpokladáme, že celková úspora vrátane prvého aj druhého antibyrokratického balíčka (spolu pätnásť druhov výpisov a potvrdení) by do konca roka 2020 mohla byť až na úrovni 30 mil. eur. Táto úspora sa ráta z poplatkov, ktoré občania za výpisy teraz dávajú, a týka sa aj ušlej mzdy, straty času a cestovných nákladov, ktoré ľudia musia zaplatiť pri získavaní výpisov," dodal Raši.