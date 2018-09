Veľký sen o čistých oceánoch skutočnosťou: Odštartoval prvý zberač odpadkov v Pacifiku

SAN FRANCISCO – Svetovým oceánom svitá na lepší zajtrajšok. Organizácia The Ocean Cleanup spustila svoj prelomový projekt, ktorý by mohol oceány zbaviť miliárd kusov odpadkov, ktoré ho znečisťujú. V závese za ťažnou loďou vyrazilo v sobotu zo San Franciska prvé zariadenie na upratovanie oceánu, ktoré by malo zbierať plastový odpad v Pacifiku.

Systém teraz putuje k takzvanej veľkej pacifickej skládke medzi Kaliforniou a Havajskými ostrovmi, kde podľa odhadov vedcov pláva asi 1,8 bilióna kusov plastu.

Podľa online monitorovacieho systému, ktorý je dostupný na stránke organizácie, sa zariadenie v pondelok ráno nachádzalo asi 150 kilometrov od zátoky San Francisco a smeruje ďalej na otvorené more. Ako informoval inovátor Boyan Slat na svojom účte na Twitteri, je to viac než štvrtina cesty do testovacej lokality.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lorin Eleni Gill

V medzizastávke, ktorá leží zhruba 250 námorných míľ od pevniny, bude System 001 prvýkrát uvedený do chodu pre účely testovania. Správanie a funkcie zariadenia bude úzko monitorované po dobu asi dvoch týždňov. Po úspešnom ukončení testovania bude zariadené vyslané ku „Veľkej pacifickej skládke“, kam sa bude plaviť asi cez dva týždne.

Zariadenie má podobu 600 metrov dlhej plávajúcej hrádze, na ktorej je zospodu upevnená priečka siahajúca až do trojmetrovej hĺbky. Systém sa má za pôsobenia vetra, morských prúdov a vĺn automaticky sformovať do tvaru písmena U a pohybovať sa rýchlejšie, než plastové odpadky, ktoré sú podľa tvorcov hlavne tesne pod hladinou.

Zdroj: SITA/The Ocean Cleanup via AP

S nápadom automatického morského zberača prišiel teraz 24-ročný Holanďan Boyan Slat. O vyčistenie svetových oceánov sa začal zaujímať po tom, čo sa ako 16-ročný potápal v Stredozemnom mori a videl viac plastových tašiek než rýb, napísal web americkej televízie NBC News.

Oceánsky zberač odpadu bude poháňaný prírodnými silami a vždy nejakú dobu brázdiť vody Tichého oceánu, kým senzory nevyšlú správu o tom, že sa záhyb naplnil odpadom. Privolaná loď potom nazhromaždené plasty odvezie na pevninu, kde budú zrecyklované.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lorin Eleni Gill

"Dúfam, že The Ocean Cleanup sa stane príkladom toho, ako sme schopní vyriešiť problém," povedal pri vypúšťaní Systému 001 autor myšlienky Slat. Jeho spoločnosť má v pláne do roku 2020 vyslať na more 60 upratovacích systémov. Cieľom je za päť rokov odstrániť 50 percent veľkej pacifickej skládky, ktorá sa dá prirovnať k ostrovu odpadu s rozlohou trojnásobku územia Francúzska.