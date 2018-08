Dovolenkári v Tunisku by mali ďakovať tomuto mladíkovi (27): VIDEO Palec hore za to, čo robí

Mladý inžinier sa vydal na dvojmesačnú cestu začiatkom júla s batohom a gitarou. Chce tak upozorniť úrady a turistov na to, aby si nerobili z mora smetiak.

Dvadsaťsedemročný muž sa vydal z Mahdie na východe krajiny. Jeho cesta skončí na pláži pri meste Sulajmán 40 kilometrov od metropoly Tunisu. Vyčistí preplnené pláže, ako je Dar Šaabán v Nabile, ale aj odľahlejšie malé morské zátoky.

"Rozhodol som sa upozorniť ľudí na problém znečistenia našich pláží," hovorí. Ľudia môžu sledovať jeho cestu na stránkach facebooku pod názvom 300 kilometrov.

Zdroj: FB/Mohamed Oussama Houij

Muhammad Usáma odmieta akýkoľvek politický kontext svojej akcie: "Žiadna politická strana nemá k 300 kilometrom žiadny vzťah, je to čisto občianska iniciatíva, a takou navždy zostane," zdôrazňuje.

Možno je tak trochu rojko, ale tiež realista. "Akcia 300 kilometrov naozaj pláže nevyčistí, viem, že som len kvapka v mori. Chcem však ľudí upozorniť na tento problém. Chcem, aby si začali hovoriť: Pozor, to nie je v poriadku, aby tu boli všetky tie fľaše, štuple a plastové vrecia!" zdôrazňuje.

Muhammad odhaduje, že na prvej pláži, ktorú vyčistil, zozbieral 100 kilogramov odpadkov. Po niekoľkých dňoch zbierania prestal odpadky vážiť, pretože ich už bolo príliš veľa.

Po 150 kilometroch, na ktorých zbieral odpadky na tucte pláží, sa podľa neho dá hovoriť o tonách odpadkov. "Čím viac zbieram, tým je odpadkov viac, nikdy to nekončí! To je neuveriteľné!" hovorí.

Zdroj: FB/Mohamed Oussama Houij

Okrem mŕtvol korytnačiek, ktorých našiel asi tridsať, a pláží zaplavených plastovými fľašami a detskými plienkami Muhammad Usáma zbiera všetko, čo by sa mohlo dostať do mora. "Začína to odpadom z domácností a končí priemyselným znečistením. Úrady nechápu problém znečistenia Tuniska tak ako by mali, nie je tu dobrá vôľa," rozčuľuje sa.

Niektorí súkromní strážcovia na plážach mu bránia ísť ďalej a prehľadávajú ho. To je dôsledok atentátu z roku 2015, pri ktorom zahynulo 38 ľudí a pri ktorom útočník prišiel na pláž s batohom. Muhammada Usámu takisto poburujú reakcie niektorých turistov, ktorí ho žiadajú, aby zobral ich odpadky v domnení, že je smetiar.

Niekedy ho ľudia na noc pozvú, aby sa u nich najedol a prespal, inak spí pod holým nebom.