VIDEO Upratovač dostal obálku, po jej otvorení zažil emočný šok: Toto nečakal ani náhodou

Zdroj: Youtube/SWNS TV

BRISTOL - Upratovača na Bristolskej univerzite dojali tamojší študenti k slzám. Zložili sa mu totiž na letenku, aby sa mohol ísť po rokoch pozrieť na rodnú Jamajku. Muža to nesmierne potešilo, o to viac, že nikomu nikdy ani len slovom nenaznačil, že je to jeden z jeho najväčších snov.