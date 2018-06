Ministerka školstva ocenila našich špičkových pedagógov: FOTO Príbehy, ktoré vás chytia za srdce

V utorok 19. júna sa v Bratislave konalo významné jubileum súťaže na podporu mladých talentov. Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) pri tejto príležitosti ocenila 44 slovenských pedagógov, ktorí s touto aktivitou spojili celý svoj profesijný život.

Oceňovanie bolo spojené aj s aktivitou žiakov, ktorí si prevzali ďakovné listy z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Plakety, ktoré sú dielom žiakov Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, odovzdal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec.

Oľga Moravčíková

Učiteľka zo Súkromnej hotelovej akadémie Joergesov dom v Banskej Štiavnici získala ocenenie za dlhoročnú prácu pri výchove stredoškolskej mládeže a za pôsobenie v odborných hodnotiacich komisiách (OHK) na krajských a celoštátnych prehliadkach Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Ako zástupkyňa riaditeľa pre mimoškolskú činnosť na Gymnáziu v Banskej Štiavnici sa dostala aj k práci na SOČ.

Oľga Moravčíková s ministerkou školstva Martinou Lubyovou a riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michalom Němcom. Zdroj: ŠIOV

Jej úlohou bolo organizovať aj školské kolá tejto súťaže. V pozícii konzultantky viedla študentov v oblasti literatúry a voľného času. Pomáhala tiež pri konečných úpravách prác, aby zodpovedali požiadavkám SOČ. Neskôr sa stala členkou OHK na okresných, krajských a celoštátnych prehliadkach. „A prečo som ostala v SOČ-ke doteraz? Jednoducho preto, že táto práca ma baví a obohacuje. Spoznala som veľa takto zapálených kolegov, s ktorými to ťaháme dodnes. Záleží nám na šikovných a múdrych žiakoch a ich ďalšom vývoji,“ povedala Moravčíková, podľa ktorej sa študenti v rámci SOČ naučia pracovať s odbornou literatúrou, experimentovať, bádať, používať logické postupy, riešiť vlastné nápady, ako aj prezentovať svoje schopnosti.

Moravčíková v príhovore pre hostí a oceňovaných. Zdroj: ŠIOV

So SOČ sa žiaci oboznamujú v treťom ročníku na hodinách slovenského jazyka, preto sa podľa jej názoru obyčajne začínajú riešiť úlohy v tomto ročníku. Existujú ale aj výnimky. „Zapojenie študentov do tejto súťaže závisí od ich záujmu a ochoty vyučujúcich, ich konzultantov. Výsledkom sú práce na vysokej odbornej úrovni. Rozvoj SOČ na stredných školách závisí aj od vedenia školy, či podporí túto činnosť, vytvorí podmienky, primerane finančne ohodnotí učiteľov, konzultantov. Často je to len morálne ocenenie, teda učiteľov dobrý pocit, že pomáha nadaným študentom,“ uzavrela s tým, že je vďačná, že takíto ešte existujú.

Alica Virdzeková

Ocenená je tiež Alica Virdzeková zo žilinského Gymnázia Varšavská, ktorá od roku 1989 pracuje ako predsedníčka okresnej komisie SOČ v Žiline, organizátorka okresného kola SOČ, členka krajskej komisie a odborných hodnotiacich komisií (OHK) v kraji a na Slovensku. Zároveň je aj konzultantkou prác v odbore história.

Alica Virdzeková s ministerkou školstva Martinou Lubyovou a riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michalom Němcom. Zdroj: ŠIOV

Z množstva absolventov, ktorí sa zapojili do SOČ a iných dejepisných súťaží, sú niektorí úspešnými právnikmi a Alica Virdzeková má aj absolventa, ktorý zostal verný histórii - pracuje v Historickom ústave SAV a je autorom viacerých monografií.

Jej študenti podľa nej na vysokej škole uplatnili to, čo sa naučili pri písaní SOČ. „Mimoškolská práca so študentmi si vyžaduje veľké množstvo času, ktorý ide na úkor oddychu učiteľa, prípadne jeho rodiny. Myslím si, že aby to človek mohol robiť dobre, musí ho táto práca baviť. Nie vždy vynaložené úsilie prinesie momentálny úspech. Ale určite je to devíza do budúcnosti,“ zhodnotila Virdzeková. Povedala tiež, že pre učiteľa je to takisto nová skúsenosť. „Ja sama z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že aj žiaci ma veľa naučili, respektíve som nútená si rozširovať vedomosti, orientovať sa v novej problematike, nehovoriac o informačných technológiách a ich využití.“

Všetkým kolegom zároveň odkazuje, že práca s mladými ľuďmi je vzájomne obohacujúca a je prínosom pre obe strany.

Jozef Eperješi

Medzi ocenenými je aj jeden zo zakladateľov SOČ v Košiciach, ktorý pôsobí aj ako konzultant a organizátor prehliadok v Košickom kraji až po celoslovenské kolo. Jozef Eperješi z košickej Strednej odbornej školy automobilovej povedal, že ako začínajúci odborný učiteľ elektrotechnických predmetov v roku 1975 nemal takmer žiadne vhodné učebné pomôcky, ktoré by pomohli žiakom pochopiť elektronické a elektrotechnické obvody. „Začal som teda s krúžkovou činnosťou s cieľom vyhotoviť vhodné modely elektronických učebných pomôcok. Pomocou tých kvalitnejších úspešne vstupovali vtedajší žiaci našej školy do vtedajšej súťaže technickej tvorivosti mládeže STTM a neskôr do SOČ,“ spomína Eperješi.

Jozef Eperješi s ministerkou školstva Martinou Lubyovou a riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michalom Němcom. Zdroj: ŠIOV

V tom čase to vnímal ako jednu z možností motivovať žiakov pre praktickú činnosť v elektronike a elektrotechnike a využiť vytvorené modely, panely, prístroje na názornejšiu výučbu predmetov. Najkrajšie zážitky podľa neho vznikali vtedy, keď sa im so žiakmi po experimentovaní podarilo elektronicky oživiť danú učebnú pomôcku.

Viedol viacerých úspešných riešiteľov SOČ, ktorí sa dostali až do celoštátnych kôl. „S dvomi vynikajúcimi žiakmi sme pracovali na integrovanej logike výťahu. Poslali aj zlepšovací návrh do Chrudimi v Českej republike. Dnes sú z nich úspešní inžinieri. S inými, tiež úspešnejšími, sme pracovali na číslicovom riadení výkonu, digitálnom meracom prístroji...“ povedal pedagóg.

Na škole bol metodikom SOČ a v Košiciach bol desať rokov predsedom mestskej komisie SOČ. Po rozpade SZM spolu s ďalšími pedagógmi úspešne zachránili mestskú SOČ. V roku 1990 na celoštátnom kole v Pardubiciach mali Košice najúspešnejších riešiteľov v matematike, v chémii a elektrotechnike. „Počas môjho „riaditeľovania“ sme na škole mali niekoľko krajských prehliadok SOČ a dokonca v roku 2002 aj celoštátnu prehliadku - 24. ročník. V terajšom školskom roku budeme organizovať na našej škole 41. ročník celoštátnej prehliadky SOČ,“ dodal.

Ministerka školstva Martina Lubyová s neformálne ocenenými pedagógmi. Zdroj: siov.sk

Stanislav Hlavna

Pedagóg Hlavna zo Strednej odbornej školy Bystrická v Žarnovici získal ocenenie za prácu pri výchove stredoškolskej mládeže a pôsobenie v odborných hodnotiacich komisiách (OHK) na krajských a celoštátnych prehliadkach SOČ, do ktorej sa zapája od roku 1979, keď po skončení vysokej školy začal pôsobiť v SOU nábytkárskom Topoľčany.

Stanislav Hlavna s cenou, ktorú vyrobili žiaci SOŠ sklárskej Lednické Rovne. Zdroj: ŠIOV

V tom čase spolupracoval so západoslovenskou komisiou SZM pre mládež, ktorej bol členom a ktorej aktivitou bol tiež rozvoj SOČ. „Túto aktivitu sme mali všetci veľmi radi, vzhľadom na to, že sme pôsobili v školstve. Veľa sme cestovali po kraji a podporovali jej rozvoj vo všetkých školách kraja a osobne sme viedli žiakov v prácach,“ spomína Hlavna.

Hlavna s ministerkou školstva Martinou Lubyovou a riaditeľom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michalom Němcom. Zdroj: ŠIOV

V roku 1986 sa dostal do celoštátnej komisie SOČ v oblasti učebné pomôcky, kde pôsobí dodnes. Najväčším zážitkom v tejto práci je podľa neho každoročne zažiť vystúpenie žiakov pri obhajobách. „Nepamätám si už tých mnohých výborných riešiteľov, ale veľmi ma teší, že mnohí sú kolegovia v školách a dokonca aj v komisiách SOČ,“ dodal.

Marta Kvasňovská

Učiteľka z nitrianskej Spojenej katolíckej školy s o.z. Gymnáziom Sv. Cyrila a Metoda je ocenená za dlhoročnú zainteresovanosť v SOČ. Ako členka krajskej komisie SOČ pracuje už 22 rokov a 15 rokov ako členka na celoštátnych prehliadkach SOČ. Pôsobí ako metodička, konzultantka a vedie žiakov pri riešení prác SOČ najmä v odbore geografia.

V SOČ začínala podobne ako ďalší oceňovaní pedagógovia. K spolupráci ju oslovil vtedajší kolega s tým, že je dobré, ak sa žiaci zapájajú do rôznych súťaží. „Keďže som človek, ktorý veľmi nehovorí "nie", tak som sa nechala presvedčiť, ale pod podmienkou, že sa tomu nebudem venovať dlho, a trvá to už viac ako 20 rokov,“ povedala s úsmevom.

Z úspešných absolventov, riešiteľov SOČ si spomína napríklad na žiačku, ktorá v súčasnosti pôsobí ako neurobiologička na pražskej Univerzite Karlovej, kde je členkou výskumného tímu. Ďalší žiak je programátor v nadnárodnej firme v Česku a iný sa uplatnil ako programátor v IT firme, ktorá sa venuje vývoju antivírusových programov.

Prínos SOČ je podľa nej pre žiakov a ich rozvoj neoceniteľný. „Podľa ich vlastného vyjadrenia je to úžasná skúsenosť. Podnetné je to, že sa naučia pracovať s literatúrou a rôznymi zdrojmi informácií, naučia sa informácie vyberať a triediť, zostavovať dotazníky, zlepšia si počítačové zručnosti a je to pre mnohých tiež príležitosť, ako prekonať samých seba a vystúpiť pred pomerne veľkým auditóriom. Práve toto ich posúva dopredu v tom, že sú odvážnejší, otvorenejší a priamejší v komunikácii,“ povedala Kvasňovská.

Učiteľom tiež odkazuje, aby aktívne oslovovali žiakov, pretože majú veľa záujmov a schopností, ktoré sa boja prejaviť. Pripomína aj to, že sa netreba nechať odradiť, pretože študenti začínajú s obrovským nadšením, ktoré ale pomerne rýchlo opadne a potom je na učiteľovi, aby nepoľavil v podpore. „Ja osobne som vďačná za možnosť pracovať so študentmi v rámci SOČ a aj napriek ťažkostiam, ktoré sú niekedy s touto prácou spojené, by som chcela pokračovať aj naďalej,“ uzavrela.