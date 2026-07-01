Prvá investícia z 2. dôchodkového piliera pomôže výstavbe nových nájomných bytov

BRATISLAVA - Prvá investícia z 2. dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom v stredu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že sa chystajú aj ďalšie investície z 2. piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov eur.
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Podľa Tomáša to umožnila novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka, pričom bola schválená ústavnou väčšinou v parlamente. „Umožnila konečne investovať z 2. piliera aj do infraštruktúrnych projektov na Slovensku, či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru, či už ide o spomínané štátom podporované nájomné bývanie a podobne,“ povedal minister.
Investície z 2. piliera tak podľa Tomáša nepôjdu len do zahraničia, ale môžu ostať aj na Slovensku a pomôcť slovenskej ekonomike a občanom. „Naďalej sme v zákone ponechali možnosť alebo dobrovoľnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam slobodne sa rozhodovať o týchto investíciách, teda tak, ako to bolo aj doteraz. Len dôchodkové správcovské spoločnosti rozhodnú, kam investície, respektíve úspory sporiteľov v 2. pilieri investujú,“ povedal Tomáš.