Strach v Západných Tatrách! Turistom skrížila cestu agresívna medvedica: Zachraňovala ich HZS

TVRDOŠÍN - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v nedeľu (2. 8.) večer dvojici turistov, ktorá uviazla pod Hrubým vrchom v Bobroveckej doline v Západných Tatrách. Ako spresnila HZS na webe, muž a žena mali v pláne absolvovať turistický okruh z Oravíc cez Juráňovu dolinu a Bobroveckú dolinu. Na Rázcestí pod Umrlou však namiesto pokračovania na sever odbočili smerom na juh, kde ich turistickú trasu na krátku vzdialenosť skrížila medvedica s troma mláďatami.
„Keďže zviera vykazovalo známky agresívneho správania, dvojica z preventívnych dôvodov zostala na mieste a požiadala o pomoc. Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Zverovka turistov bezpečne transportovali terénnym vozidlom HZS do Oravíc,“ priblížili horskí záchranári s tým, že obaja boli bez zranení a ďalej pokračovali samostatne.