Kupujete si grécky jogurt? Z našich regálov môže čoskoro ZMIZNÚŤ! Dôvody sú prekvapivé

BRATISLAVA - Spotrebitelia si možno už čoskoro všimnú zmenu na pultoch obchodov. Označenie "grécky jogurt", ktoré dnes nesú viaceré výrobky predávané na Slovensku, by mohlo z obalov zmiznúť. Grécki mliekari totiž odštartovali celoeurópsku iniciatívu, ktorej cieľom je ochrániť názov tradičného výrobku a zabrániť jeho používaniu pri jogurtoch vyrobených mimo Grécka.
Na problém pri uvádzaní názvu "grécky jogurt" upozornila verejnoprávna STVR. Grécki producenti tvrdia, že označenie "grécky jogurt" nie je iba názvom určitého typu výrobku. Ide podľa nich o produkt pevne spätý s konkrétnym geografickým pôvodom a vyrábať by sa mal výlučne v Grécku z tamojšieho mlieka.
Boj o miliardový biznis
Za iniciatívou stojí Združenie gréckych mliekarov, ktoré upozorňuje, že originálny grécky jogurt dnes tvorí len malú časť celosvetového trhu, hoci jeho názov využíva množstvo výrobcov naprieč Európou.
Trh s jogurtmi má hodnotu desiatok miliárd eur, pričom pravý grécky jogurt podľa gréckych výrobcov predstavuje iba približne 1,6 percenta celého trhu.
Európska komisia už raz rozhodla
Grécki producenti pritom už majú za sebou jeden významný úspech. V roku 2020 sa Európska komisia postavila na ich stranu v spore s Českou republikou. Tá musela zrušiť kategórie výrobkov označené ako "grécky jogurt", pretože neboli vyrobené v Grécku.
Rozhodnutie Komisie stanovilo jasné pravidlo – jogurt vyrobený mimo územia Grécka sa nesmie označovať ako grécky. Teraz chcú mliekari dosiahnuť, aby sa rovnaký princíp uplatňoval vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenska, kde podobné označenie používajú viacerí výrobcovia.
Ako rozoznať originál?
Pravý grécky jogurt obsahuje iba mlieko a jogurtové kultúry. Jeho charakteristická hustá konzistencia nevzniká pridaním zahusťovadiel, ale tradičným oddeľovaním srvátky počas výroby.
Ak chcú mať zákazníci istotu, že kupujú originálny výrobok, mali by podľa odborníkov sledovať krajinu pôvodu na etikete. Rozhodujúce je, aby bolo na obale jasne uvedené, že jogurt bol vyrobený priamo v Grécku.