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Šokujúci útok v Košiciach: Dvaja páchatelia mali napadnúť muža na vozíku

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
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TASR

KOŠICE - Košickí policajti zasahovali v pondelok (20. 7.) večer na jednej zo zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach pri lúpežnom útoku na muža na invalidnom vozíku. Napadnúť ho mali dvaja útočníci. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Jana Illésová.

Podľa doterajších zistení polície mal muž na invalidnom vozíku čakať na spoj MHD v blízkosti zastávky. Bez varovania ho mali fyzicky napadnúť dvaja útočníci, a zároveň mali od neho vulgárne požadovať peniaze a cigarety. „Počas útoku mu mali vziať fľašu alkoholu, prehľadať mu vrecká a pokúsiť sa zmocniť jeho finančnej hotovosti aj cigariet. Napadnutý muž sa snažil útoku brániť napriek svojmu zdravotnému hendikepu,“ uviedla hovorkyňa. V blízkosti miesta udalosti sa pohybovala pohotovostná mobilná jednotka, ktorá ďalšiemu útoku zabránila.

Košice - Útok na muža na invalidom vozíku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach podľa hovorkyne po vykonaní potrebných úkonov začal trestné stíhanie pre zločin lúpeže spáchaný formou spolupáchateľstva na chránenej osobe.

Šokujúci útok v Košiciach:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Dvom mužom vo veku 26 a 36 rokov už bolo vo veci vznesené obvinenie a podaný podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie. „V prípade dokázania viny im za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. Súd vzal obvinených do väzby,“ dodala Illésová.

Viac o téme: Polícia KošiceMužNa invalidnom vozíku
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