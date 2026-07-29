Zabudnite na nudu! V Hlohovci môžete navštíviť bývalú polepšovňu, nafukovacie planetárium a ukážu vám, kde hral Beethoven

Ak práve rozmýšľate, kam sa vybrať na prázdninový výlet, Hlohovec vás príjemne prekvapí. Mesto ponúka dobrodružstvá, ktoré vyrážajú dych aj miestnym. Chcete vidieť javisko, na ktorom koncertoval Beethoven? Ľahnúť si na nádvorí zámku pod kupolu najmodernejšieho prenosného planetária na Slovensku a vyletieť do vesmíru? Alebo zdolať 154 schodov a z vyhliadky na veži kostola zamávať bratislavskému Kamzíku? To všetko zažijete len na výlete Hop&Chill. A tým sa výletný program zďaleka nekončí.
Výletné autobusy Hop&Chill vstupujú do druhej sezóny. Ako to funguje? Netreba hľadať, plánovať, organizovať ani šoférovať. Stačí si len vybrať výlet, naskočiť na výletný autobus a ísť. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany pozýva na výlety, ktoré vás odvezú za zážitkami, aké ponúka jedine piešťanský región. Autentickými a takými unikátnymi, že často prekvapia aj domácich. Tak naskočte a bavte sa, s programom si starosti robiť nemusíte, je pre vás pripravený od začiatku až do konca.
Hlohovec, aký ste ešte nevideli
Jednodňový výlet do Hlohovca pre dospelých aj deti ponúka kombináciu zážitkov, aké inde len tak ľahko na jednom mieste nenájdete. Výlet sa začína na Hlohovskom zámku, ktorého múry pamätajú 11. storočie. V časoch najväčšej slávy kráčali po jeho chodbách panovníci i významní šľachtici, no zažil aj horšie časy, keď tu sídlila vojenská nemocnica či nápravný ústav pre mládež. Dnes zámok opäť prekvitá a jeho zrekonštruovanými priestormi vás prevedú skúsení sprievodcovia.
Septembrové výletné termíny ponúkajú v rámci návštevy zámku aj nevšedný bonus - zážitok pozorovania hviezdnej oblohy v najmodernejšom prenosnom planetáriu na Slovensku. Nemusíte chodiť za hviezdami, pretože hviezdy prídu za vami. A rozhodne to nie je bežná návšteva hvezdárne. Za bieleho dňa sa pod nafukovacou kupolou ocitnete uprostred hviezdnej oblohy, poletíte vesmírom a potom môžete pozorovať Slnko cez teleskop umiestnený na zámockom nádvorí.
Já byt Travaglio a byt stafytel toto dyfadlo
Výlet pokračuje v neďalekom Empírovom divadle. Vedeli ste, že ide o jednu z najstarších divadelných budov na Slovensku? Hovorí sa, že tu kedysi koncertoval sám Beethoven! Príbeh divadla vám očami jeho staviteľa Pietra Travaglia v zážitkovom humornom predstavení nezabudnuteľnou „slovenčinou“ priblíži herec Tomáš Kramár.
Potom príde na rad výzva zdolať 154 schodov pri výstupe na vežu Rímskokatolíckeho kostola svätého Michala Archanjela. Trúfnete si? Ak áno, určite neoľutujete. Výhľad na všetky svetové strany vyráža dych, pri dobrej viditeľnosti zazriete aj bratislavský Kamzík. Chce to len trochu kondície a najmä pevnú obuv.
A na záver vás pozve hlohovský vinár do svojho rodinného podniku na úpätí Považského Inovca, kde k degustácii lokálnych vín dostanete ako bonus panoramatický výhľad na mesto a Podunajskú nížinu. Ochutnáte víno v kraji, ktorý sa ním preslávil už v časoch, keď bolo Slovensko ešte severným Uhorskom a v každom dúšku môžete hľadať nielen pravdu, ale aj kus histórie. Nezabúda sa ani na deti, ktorým ponúknu počas degustácie nealkoholickú alternatívu.
Naskočte a čilujte: ako to celé vzniklo?
„Projekt výletných autobusov Hop&Chill sme spustili minulý rok a tento júl sme otvorili jeho druhú sezónu,“ hovorí Tatiana Nevolná. „Cieľom je ukázať piešťanský región, ako ho poznajú len miestni a často ani oni nie. Zastávky výletných liniek sme totiž vyberali tak, aby mali výletníci možnosť vidieť a spoznať málo známe alebo neznáme miesta mimo vychodených turistických trás. Výlety dokazujú, že za nezabudnuteľnými zážitkami netreba cestovať stovky kilometrov. Hlohovec ponúka na jednom mieste bohatú históriu, kultúru, nádherné výhľady, cestu do vesmíru aj poctivé miestne víno. Je to program, ktorý si užijú rodiny s deťmi, páry aj skupiny priateľov. Piešťanský región ukrýva veľké historické a kultúrne bohatstvo, ktoré chceme nielen prezentovať, ale aj priblížiť ľuďom cez príbehy, rozprávanie profesionálnych sprievodcov, a najmä cez pekné zážitky.“
Kde a ako kúpiť, kedy a kde nastúpiť?
„Všetky informácie o nástupných miestach, termínoch a časoch sú na našej stránke rezortpiestany.sk,“ informuje Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany. „Vstupné pre dospelých je 20 eur, cena detskej vstupenky je 15 eur, deti do troch rokov majú výlet zadarmo. V cene je zahrnutá autobusová doprava, skvelá profesionálna sprievodkyňa, vstupné a výklad vo všetkých navštívených atraktivitách, divadelné predstavenie v Empírovom divadle aj degustácia vín. Okrem klasickej vstupenky s dopravou autobusom z Piešťan je možné zakúpiť si aj vstupenku bez dopravy. V tomto prípade si účastníci zabezpečujú dopravu individuálne a k programu výletu sa pripájajú v Hlohovskom zámku. V prípade individuálnej dopravy je cena o niečo nižšia, 18 eur pre dospelých a 14 eur pre deti.“
Ako to funguje
-
Vyberiete si výlet: Hlohovec alebo Krakovany-Vrbové-Chtelnica
-
Kúpite si vstupenku cez Predpredaj.sk
-
Zvolíte si nástupné miesto v Piešťanoch
-
V deň výletu prídete na zastávku a autobus vás odvezie tam aj späť
-
Užívate si program: vstupy, sprievodkyňa aj doprava sú v cene
Čas a program:
- 14:00 - Prehliadka Hlohovského zámku
- 15:00 - „O divadle s Travagliom“ – divadelné predstavenie v Empírovom divadle (45 min.)
- 16:00 - Výstup na vežu (154 schodov)
- 17:00 - Degustácia vín a drobné občerstvenie u lokálneho vinára
- 18:30 - Príchod do Piešťan
Program výletu Hop&Chill Hlohovec v termínoch: 12. 9. 2026, 26. 9. 2026
Čas a program:
- 14:00 - Prehliadka Hlohovského zámku
- 15:00 - Prenosné planetárium na nádvorí zámku a pozorovanie slnka*
- 16:00 - „O divadle s Travagliom“ - divadelné predstavenie v Empírovom divadle (45 min.)
- 17:00 - Degustácia vín a drobné občerstvenie u lokálneho vinára
- 18:30 - Príchod do Piešťan
Nástupné miesta a časy
Čas a zastávka:
- 13:05 - Hotel Splendid, Kúpeľný ostrov, zastávka MHD
- 13:08 - Hotel Esplanade, Kúpeľný ostrov, zastávka MHD
- 13:11 - Hotel Pro Patria, Kúpeľný ostrov, zastávka MHD
- 13:14 - Nitrianska ulica, oproti Auparku, zastávka MHD
- 13:17 - Winterova ulica, pri kaviarni Norma, zastávka MHD
- 13:20 - Železničná stanica Piešťany, zastávka MHD
Prehľad všetkých termínov, časov a zastávok výletných autobusov Hop&Chill je dostupný na adrese: https://rezortpiestany.sk/vyletne-autobusy/
- reklamná správa -