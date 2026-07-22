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Muž naletel na príbeh o operácii chorého dieťaťa: Prišiel o tisíce

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

LUČENEC - Polícia obvinila tri osoby z východného Slovenska, ktoré mali od poškodeného muža podvodom získať takmer 10.000 eur. Obvinení, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, mali peniaze žiadať na operáciu chorého dieťaťa, financie však minuli pre vlastnú potrebu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Obvinená rodina mala podľa polície na sociálnej sieti zverejniť vymyslený príbeh o chorom dieťati, ktoré nutne potrebuje peniaze na operáciu. „Keď vo februári tohto roka na výzvu zareagoval poškodený muž v snahe pomôcť, obvinená 38-ročná žena sa mala do telefónu predstaviť ako zúfalá matka z Levíc. Postupne si vymýšľala nové zámienky, prečo súrne potrebuje ďalšie peniaze na liečbu,“ priblížila polícia.

 
 

Na podvodnom konaní sa mali podľa polície okrem ženy podieľať aj jej 38-ročný manžel s ich 18-ročným synom. Poškodený muž mal rodine poslať bezmála 10.000 eur. Rodina peniaze namiesto financovania údajnej operácie využila pre vlastnú potrebu.

Polícia v súvislosti s prípadom varuje verejnosť, že podvodníci na internete čoraz častejšie zneužívajú ľudskú empatiu a solidaritu. „Predtým, ako pošlete peniaze na akúkoľvek internetovú zbierku, overte si jej dôveryhodnosť. Skutočné organizácie a rodiny v núdzi vedia transparentne dokázať svoj príbeh,“ upozorňuje polícia.

Viac o téme: PodvodPolícia Peniaze
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