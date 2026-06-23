Mnoho začínajúcich živnostníkov má obavy: Na internete sa šíria nepravdy! Sociálna poisťovňa vysvetľuje situáciu

BRATISLAVA - Musí začínajúci živnostník hneď štátu platiť 131 eur mesačne? Toto je momentálne najčastejšia obava, s ktorou sa Sociálna poisťovňa stretáva. Podľa nej sa internetom šíria mylné informácie, rozhodli sa preto uviesť veci na pravú mieru.
Sociálna poisťovňa v skratke vysvetlila, že ako začínajúci živnostník dostávate od štátu čas na rozbeh. Prvých 5 mesiacov neplatíte Sociálnej poisťovni nič – máte totiž takzvané odvodové prázdniny. Po uplynutú tejto doby budú začínajúci živnostníci následne platiť nižšie odvody – v roku 2026 je to 131,34 eura mesačne.
Toto povinné poistenie SZČO vzniká od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je SZČO buď oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, avšak najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni.
Tento režim sa vzťahuje na začínajúcich podnikateľov, alebo na osoby, ktorým od zániku posledného oprávnenia, respektíve od skončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO bez oprávnenia uplynulo viac ako 60 mesiacov.
Sociálna poisťovňa situáciu ilustrovala na príklade. "Fyzickej osobe vzniklo živnostenské oprávnenie 15. februára 2026. Nikdy predtým nebola SZČO. Dňom vzniku živnostenského oprávnenia začnú SZČO plynúť tzv. odvodové prázdniny. Povinné poistenie SZČO vznikne po ich uplynutí 1. augusta 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu 396,24 eur platného pre rok 2026, z ktorého bude poistné v sume 131,34 eur (tzv. mikroodvod)," uviedli.
Sociálna poisťovňa bude následne každoročne posudzovať príjem SZČO k 1. júlu, respektíve k 1. októbru, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.