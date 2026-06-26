PS v septembri predloží viaceré návrhy: Chce zabrániť násiliu na ženách

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS predloží na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR viaceré návrhy, ktorými chce riešiť násilie na ženách. Plánuje presadiť napríklad nový trestný čin tzv. drink spikingu, keď páchateľ omámi inú osobu bez jej vedomia. Informovali o tom z mediálneho oddelenia hnutia.
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„Na schôdzu parlamentu podáme viaceré návrhy, ktoré prinesú potrebné riešenia, najmä pokiaľ ide o úpravu zákazu priblíženia, úpravu oznamovacích povinností štátnych orgánov voči obetiam násilia a novú skutkovú podstatu trestného činu, tzv. drink spikingu,” uviedla poslankyňa Zuzana Števulová (PS).
Zástupcovia PS zároveň kritizovali koalíciu, že v legislatíve nie sú implementované systematické zmeny, ktoré by reálne pomohli obetiam násilia. Vyzvali ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby na schôdzu predložil návrhy opatrení. „Ideálne by bolo, ak by okamžite predstavil návrh implementácie smernice EÚ o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ktorú máme najneskôr budúci rok implementovať,“ uzavrela Števulová.