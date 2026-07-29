Krvavá dráma v rodinnom dome: Mladík zaútočil na spieceho seniora NOŽOM! Zachránila ho odvaha

POPRAD - Polícia obvinila muža, ktorý v Poprade útočil slzotvorným plynom a nožom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 21-ročný muž čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Incident sa stal v nedeľu (26. 7.) v jednom z rodinných domov.
Mladík podľa hovorkyne zaútočil na 73-ročného muža, ktorý spal. „Nastriekal mu do oblasti očí slzotvorný obranný prostriedok, potom vzal kuchynský nôž a opakovane zaútočil na spiaceho muža. Napriek tomu, že starší muž sa zobudil a začal sa brániť, utrpel viacero rezných rán na hlave, krku i na ruke,“ priblížila. Napadnutý muž sa bránil a snažil sa útočníkovi nôž vziať, čo sa mu aj podarilo. Mladíka vytlačil z izby a zamkol sa. Útočník však vzal z kuchyne ďalšie nože a opakovane búchal do dverí.
Polícia agresívneho mladíka zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Ak sa mužova vina preukáže, vzhľadom na skutočnosť, že inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.