Krátko po šoku v Gelnici je tu ďalší ŠIALENÝ prípad: Muž vraj napadol 47-ročnú ženu, podpálil autá a zabil sa!

Muž mal podpáliť autá a potom sa pripraviť o život. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, reprofoto STVR)
BANSKÉ - Polícia vyšetruje okolnosti incidentu, ku ktorému došlo v obci Banské v okrese Vranov nad Topľou, kde mal 49-ročný muž napadnúť 47-ročnú ženu. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako upozornila STVR, po útoku mal muž údajne na dvore rodinného domu podpáliť autá a následne spáchať samovraždu.
Zranenú ženu previezli záchranári do nemocnice. Polícia prípad vyšetruje ako ublíženie na zdraví v štádiu pokusu a verejné ohrozenie. K objasneniu okolností boli prizvaní aj znalci. „Vyšetrovateľ vykonáva všetky potrebné procesné úkony,“ uviedla hovorkyňa.
Muž mal podľa STVR žene spôsobiť poranenie hlavy. Podľa miestnych ľudí má byť príčinou rozvod a následné konanie pod vplyvom alkoholu.
(Zdroj: reprofoto STVR)