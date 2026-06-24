Tragédia v kostole: Obľúbeného farára počas omše bodla osa a zomrel! Veriaci sú v šoku

ĽUBĽANA - Tragická udalosť zasiahla veriacich v Slovinsku. Kňaz Robert Emeršič zomrel po tom, čo ho počas omše bodla osa a jeho organizmus zareagoval prudkou alergickou reakciou.
Tragédia priamo počas bohoslužby
To, čo sa začalo ako bežná bohoslužba, sa skončilo udalosťou, ktorú nikto nečakal. Slovinský kňaz Robert Emeršič zomrel po náhlej reakcii organizmu na bodnutie osou počas omše, píše Dnevnik.
K tragédii došlo 14. júna na Planici. Správa o jeho smrti sa rýchlo rozšírila medzi veriacimi a zasiahla celé spoločenstvo.
Veriaci zostali v šoku
Farnosti vo Frame a Račiach po pohrebe zverejnili emotívne poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na poslednej rozlúčke, modlitbách a organizácii pohrebu.
Vo vyhlásení otvorene priznali, že náhla smrť duchovného ich zastihla úplne nepripravených. „Dňa 14. júna počas omše na Planici náhle zomrel náš farár Robi v dôsledku reakcie na bodnutie osou. Táto správa nás zasiahla ako blesk z jasného neba,“ uviedla farnosť na sociálnej sieti.
Posledná rozlúčka na mieste ktoré miloval
Predstavitelia farností poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie rozlúčky vo farských kostoloch vo Frame a Račiach, ako aj pohrebu v Hočiach. Osobitné poďakovanie venovali duchovným, ktorí sa zúčastnili zádušnej omše.
„Mohli sme sa s ním rozlúčiť na mieste, ktoré mal najradšej – pri oltári, počas svätej omše, ktorú tak rád slúžil,“ napísali veriaci.
V poďakovaní spomenuli aj biskupa, arcibiskupa a všetkých, ktorí prišli vzdať zosnulému kňazovi poslednú úctu.
Chcú pokračovať v jeho odkaze
Farské spoločenstvo zároveň vyzvalo veriacich, aby zostali jednotní a pokračovali v práci, ktorú Robert Emeršič vo farnostiach budoval. „Je na nás všetkých, aby sme sa spojili a postarali sa o to, aby naše farnosti fungovali ešte lepšie, pretože to bolo Robiho želanie,“ odkázali vo vyhlásení.
Svoje poďakovanie zakončili jednoduchými slovami: „Drahý pán farár Robi, odpočívaj v pokoji.“