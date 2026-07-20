Pondelok20. júl 2026, meniny má Eliáš, Iľja, Eliána, zajtra Daniel

Požiar v južnom Francúzsku si vynútil evakuáciu desiatok ľudí: Silný vietor hnal plamene až k obydliam!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/SDIS 33 via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MARSEILLE - V južnom Francúzsku museli v nedeľu evakuovať desiatky obydlí po tom, čo sa v departemente Var rýchlo rozšíril lesný požiar. Oznámili to miestne úrady, podľa ktorých proti plameňom zasahuje viac ako 600 hasičov a flotila hasiacich lietadiel. Informuje o tom agentúra AFP.

Požiar vypukol pri meste Draguignan, pričom ho podporil silný vietor a suchá vegetácia, ktorá vyschla po dňoch extrémnych horúčav. Podľa prefektúry zhoreli štyri domy, deväť ďalších bolo poškodených a jeden hasič utrpel ľahké zranenia.

Plamene spálili približne 60 hektárov územia pri obci Taradeau a následne sa rozšírili k neďalekému mestu Les Arcs-sur-Argens, kde v priebehu dvoch hodín pohltili ďalších 120 hektárov. Do zásahu bolo nasadených 615 hasičov vrátane posíl zo štyroch susedných departementov, päť lietadiel Canadair, štyri vrtuľníky a dve lietadlá typu Dash, uviedol pre agentúru AFP prefekt Simon Babre.

Keď sa plamene priblížili k ľudským obydliam, úrady nariadili evakuáciu približne 150 ľudí, ktorých dočasne umiestnili v komunitnom centre a škole. Podľa Babreho je požiar momentálne pod kontrolou, pokiaľ sa nezmenia poveternostné podmienky. Cesty do Les Arcs-sur-Argens zostali uzavreté a dočasne nepremávajú vlaky na trati do Toulonu.

V regióne platí aj v pondelok výstraha oranžového stupňa pred horúčavami. Francúzsko zažíva ďalšiu vlnu horúčav, pričom teploty v niektorých častiach departementu Var prekročili v sobotu 40 stupňov Celzia. Vo Francúzsku od začiatku roka zhorelo viac ako 32.000 hektárov územia, čo je viac ako celková rozloha zasiahnutá požiarmi v roku 2025.

Viac o téme: FrancúzskoPožiarEvakuácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tragédia v detskom domove
Tragédia v detskom domove v Alžírsku: Po ničivom požiari hlásia najmenej 11 mŕtvych
Zahraničné
Požiar vo Francúzsku zasiahol
Požiar vo Francúzsku zasiahol tisíce hektárov: Medzi podozrivými je dobrovoľný hasič
Zahraničné
FOTO Hasiči zasahovali v noci
Hasiči zasahovali v noci: Požiar odpadu zachvátil zberný dvor
Domáce
Záchranári sa rozprávajú pred
Požiar v bangkockom bare má už 32 obetí: Desiatky ľudí stále bojujú o život
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Anna Jakab Rakovská ešte toto o manželovi nepovedala: Veľmi vážila slová...
Anna Jakab Rakovská ešte toto o manželovi nepovedala: Veľmi vážila slová...
Prominenti
Slovenské derby vyhral dostihový kôň Alma De Fuego
Slovenské derby vyhral dostihový kôň Alma De Fuego
Správy
Cibulková bola na Wimbledone z kráľovskej rodiny hotová: Ale z tohto ešte viac!
Cibulková bola na Wimbledone z kráľovskej rodiny hotová: Ale z tohto ešte viac!
Prominenti

Domáce správy

Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
Živnostníkov čakajú veľké zmeny!
Živnostníkov čakajú veľké zmeny! Zbavia sa otravnej administratívnej povinnosti: TOTO sú nové pravidlá
Domáce
Preverte si, či vám
Preverte si, či vám niečo neušlo: KVÍZ o top udalostiach týždňa otestuje vaše vedomosti
Domáce
Verejný ochranca práv víta zámer rezortu spravodlivosti predložiť návrh zákona o odškodnení za nezákonné sterilizácie
Verejný ochranca práv víta zámer rezortu spravodlivosti predložiť návrh zákona o odškodnení za nezákonné sterilizácie
Bratislava

Zahraničné

Andy Burnham
Britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie, nahradí ho Andy Burnham
Zahraničné
FOTO Zemetrasenie v Peru si
Zemetrasenie v Peru si vyžiadalo najmenej šesť obetí, stovky ľudí prišli o domov
Zahraničné
J. D. Vance
Rodina amerického viceprezidenta sa rozrástla: J. D. Vanceovi sa narodilo štvrté dieťa
Zahraničné
USA opäť udreli na
USA opäť udreli na Irán! Nočné útoky mali oslabiť hrozby v Hormuzskom prielive
Zahraničné

Prominenti

Mel C
Radosť medzi Spice Girls: Vydala sa na staré kolená!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Kavej 2,
Anna Jakab Rakovská ešte toto o manželovi nepovedala: Veľmi vážila slová...
Domáci prominenti
Krst knihy Emila Horvátha,
Richterová a Horváth sú spolu už 55 rokov: Majú len JEDNU svadobnú fotku, oddával ich opitý úradník
Osobnosti
Fashion Live. Na snímke
Svarinská so staršou sestrou na FOTO: Podoba? Budete ju tam hľadať márne!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci zistili, ako rýchlo
Vedci zistili, ako rýchlo sa priberá pri nedostatku spánku: Riziko rastie už po krátkej dobe!
Zaujímavosti
Obézni ľudia pod paľbou
Obézni ľudia pod paľbou predsudkov: TOTO si myslí väčšina Slovákov
Zaujímavosti
Milióny ľudí nosia v
Milióny ľudí nosia v tele nebezpečného parazita a ani o tom nevedia: Môže poškodiť zrak, ba ohroziť život!
vysetrenie.sk
Vedci prišli s bláznivým
Vedci prišli s bláznivým plánom: Chcú postaviť „vesmírny airbag“ proti Slnku!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Známe slovenské trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce

Ekonomika

Čína nie je taká nezávislá, ako sa zdá: V týchto odvetviach stále potrebuje Európu!
Čína nie je taká nezávislá, ako sa zdá: V týchto odvetviach stále potrebuje Európu!
Slováci vyslali vláde jasný odkaz: Nové údaje OECD ukazujú dramatický pokles dôvery!
Slováci vyslali vláde jasný odkaz: Nové údaje OECD ukazujú dramatický pokles dôvery!
Tieto elektrické kolobežky môžu byť nebezpečné: Pri používaní hrozí riziko pádu!
Tieto elektrické kolobežky môžu byť nebezpečné: Pri používaní hrozí riziko pádu!
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Napínavé finále, ktoré rozhodlo až predĺženie: Španieli sa stávajú majstrami sveta!
MS VO FUTBALE 2026 Napínavé finále, ktoré rozhodlo až predĺženie: Španieli sa stávajú majstrami sveta!
MS vo futbale
VIDEO Šok na Tour de France: Vingegaard definitívne skončil! Pogačar to povedal na plné ústa
VIDEO Šok na Tour de France: Vingegaard definitívne skončil! Pogačar to povedal na plné ústa
Tour de France
MS VO FUTBALE 2026 Torres venoval gól celému Španielsku, Messi po zápase uznal kvalitu súpera: Boli lepší
MS VO FUTBALE 2026 Torres venoval gól celému Španielsku, Messi po zápase uznal kvalitu súpera: Boli lepší
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Hnev voči Trumpovi a Infantinovi: Vo finále čelia protestu s červenými kartami
MS VO FUTBALE 2026 Hnev voči Trumpovi a Infantinovi: Vo finále čelia protestu s červenými kartami
MS vo futbale

Auto-moto

NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Efekt „Petrovho princípu“: Prečo sa na manažérske stoličky tak často dostávajú neschopní ľudia?
Pracovné prostredie
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Prepustenie z práce a odstupné: Na čo všetko máte nárok a na aké slovíčka si dať pozor
Odstupné a odchodné
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Vyhorenie
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Tajomstvo najlepších zaváraných uhoriek? Stačí špáradlo a pár minút vášho času.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Ako vyloviť škrupinku z vajíčka bez nervov a naháňačky po miske
Rady a tipy
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Rady a tipy

Technológie

USA vypálili na Irán tretinu zásob Tomahawkov. Vo vojne s Čínou by kľúčová munícia došla za pár dní
USA vypálili na Irán tretinu zásob Tomahawkov. Vo vojne s Čínou by kľúčová munícia došla za pár dní
Moderná vojna a konflikty
Sladidlá sa tvária ako zdravšia náhrada cukru. Vedci ich spojili s nečakaným vplyvom na mozog
Sladidlá sa tvária ako zdravšia náhrada cukru. Vedci ich spojili s nečakaným vplyvom na mozog
Veda a výskum
Rusko začalo používať Jak-52 a An-2 ako nosiče FPV interceptorov. Ukrajinské drony teraz lovia priamo zo vzduchu
Rusko začalo používať Jak-52 a An-2 ako nosiče FPV interceptorov. Ukrajinské drony teraz lovia priamo zo vzduchu
Armádne technológie
Ako veľmi jas displeja ovplyvňuje výdrž batérie telefónu? Nevedomky sa môžeš oberať o celé hodiny výdrže
Ako veľmi jas displeja ovplyvňuje výdrž batérie telefónu? Nevedomky sa môžeš oberať o celé hodiny výdrže
Návody

TN LIVE

Španieli ovládli aj individuálne štatistiky. Najlepším hráčom turnaja sa stal ich motor v strede poľa
Španieli ovládli aj individuálne štatistiky. Najlepším hráčom turnaja sa stal ich motor v strede poľa
Šport
FOTO: Ofenzívne sterilná Argentína sa gólu nedočkala. Španieli sa dostali po tuhom boji na futbalový Olymp
FOTO: Ofenzívne sterilná Argentína sa gólu nedočkala. Španieli sa dostali po tuhom boji na futbalový Olymp
Šport
Z kritizovaného hráča sa stal nesmrteľný hrdina. Argentínske hradby prelomil Torres, Španieli sú majstri sveta
Z kritizovaného hráča sa stal nesmrteľný hrdina. Argentínske hradby prelomil Torres, Španieli sú majstri sveta
Šport
Problémy Volkswagenu môžu mať obeť aj v Škode. Hovorí sa o konci legendárneho auta, ktoré milujú generácie Slovákov
Problémy Volkswagenu môžu mať obeť aj v Škode. Hovorí sa o konci legendárneho auta, ktoré milujú generácie Slovákov
Ekonomika

Bývanie

Oklame vás, že je väčší ako naozaj. Byt s 35 m2 ukazuje, ako bývať funkčne na malej ploche
Oklame vás, že je väčší ako naozaj. Byt s 35 m2 ukazuje, ako bývať funkčne na malej ploche
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
Na oknách evokuje staré domy a miestnosť hneď rozjasní. Naučte sa, ako osviežiť bývanie nebeskou modrou
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?

Pre kutilov

Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Zasypala vás úroda cukiet? Zabudnite na placky, vyskúšajte tieto 3 netradičné recepty, ktoré si okamžite zamilujete
Recepty
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Marhuľový džem, ktorý nestratí krásnu farbu? Chce to poznať tieto triky
Recepty
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 20. 7. - 26. 7.: To, čo sa stane, ovplyvní zvyšok leta, tri znamenia čaká obrovský zlom
Zábava
Horoskop na nový týždeň 20. 7. - 26. 7.: To, čo sa stane, ovplyvní zvyšok leta, tri znamenia čaká obrovský zlom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Živnostníkov čakajú veľké zmeny!
Domáce
Živnostníkov čakajú veľké zmeny! Zbavia sa otravnej administratívnej povinnosti: TOTO sú nové pravidlá
Záchranári prehľadávajú ruiny domu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ďalšia noc hrôzy na Ukrajine: Ruské útoky zabíjali v Záporoží aj pri Odese!
Vladimir Putin
Zahraničné
Putinovi hrozí drvivá porážka: TENTO polostrov mal byť jeho triumfom! Teraz je jeho slabinou
Preverte si, či vám
Domáce
Preverte si, či vám niečo neušlo: KVÍZ o top udalostiach týždňa otestuje vaše vedomosti

Ďalšie zo Zoznamu