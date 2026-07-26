Viskupič o dlhovej brzde: Samosprávy by po zmene pravidiel stále čelili kontrolám

BRATISLAVA - Samosprávne kraje, mestá a obce by sa po prípadnom vyňatí z ústavnej dlhovej brzdy nevyhli rozpočtovým kontrolným mechanizmom. Samospráva má totiž vlastné rozpočtové pravidlá, ktoré určuje zákon. V relácii TASR TV Štúdio TASR na to upozornil predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.
Dve dlhové brzdy
„Aby sme tomu rozumeli, my tie sankčné mechanizmy máme dva. My máme ako keby tú samosprávnu dlhovú brzdu, to sú rozpočtové pravidlá, a potom je aj tento ústavný konštrukt, ktorý dopadá na štát aj na samosprávu. My hovoríme, že nám stačí jeden, pretože sa správame zodpovedne a v rámci celej porcie verejného dlhu tvoríme iba 1,5 percenta. Mnohé samosprávy idú s nulovým zadlžením,“ poukázal Viskupič, ktorý je aj predsedom Trnavského samosprávneho kraja. Dodal, že samosprávy celkovú výšku verejného dlhu nevedia ovplyvniť.
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Priblížil, že samosprávam hrozí, napriek nízkej miere zadlženosti, škrtanie investícií. „Môže nastať ten najhorší možný scenár v prípade samosprávy - zastaví sa rozvoj, zastavia sa investičné akcie,“ varoval. Ako doplnil, s právnym názorom predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), že pravidlá dlhovej brzdy sa netýkajú samospráv do takej miery ako sa prezentuje, sa nestotožňuje. V téme je podľa neho značná miera právnej neistoty a Ústavný súd by mal povedať, aký výklad ústavného zákona platí. Poukázal, že samosprávy už pripravili znenie novely legislatívy, ktorá by ústavný zákon s dlhovou brzdou vyjasnila a samosprávy spod nej vyňala.
Reforma verejnej správy
Viskupič ďalej v relácii TASR poukázal na potrebu pripraviť komplexnú reformu verejnej správy, ktorá by sa týkala ústrednej štátnej správy aj samospráv. Združenie samosprávnych krajov prišlo s vlastným materiálom. Vytvorený pozičný dokument počíta s redukciou počtu ministerstiev, zrušením okresných úradov v dnešnej podobe, s prechodom kompetencií na kraje či mestá alebo so zlučovaním dlhodobo nefunkčných obcí. Predseda združenia však volá po ekonomickom a kompetenčnom audite štátu. Na otázku či si vie predstaviť aj nové nakreslenie krajov, ktorých by bolo menej, odpovedal, že prípadné nové rozloženie samosprávy by malo prísť na konci procesu. Podklady preň by mali priniesť práve spomenuté audity.
Viskupič reagoval aj na slová štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Michala Kaliňáka, ktorý v Štúdiu TASR v júli vyhlásil, že koaličná strana Hlas-SD neopúšťa tému predĺženia volebných období v samosprávach na päť rokov. SK8 podľa neho tému nijako neodmieta. V reakcii na Kaliňákove slová o rozdelení spojených krajských a obecných volieb však vyhlásil, že si aktuálne nevie predstaviť argument za takéto riešenie. „SK8 sa týmto ani nezaoberala, čiže berte to ako môj osobný názor, že pre mňa, ak je predlžovanie volebného obdobia terciárna téma, tak táto je ešte hlbšie. Myslím si, že toto reálne teraz samosprávu netrápi,“ uviedol.