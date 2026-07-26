Nedeľa26. júl 2026, meniny má Anna, Hana, Aneta, zajtra Božena

Viskupič o dlhovej brzde: Samosprávy by po zmene pravidiel stále čelili kontrolám

Jozef Viskupič
Jozef Viskupič (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Samosprávne kraje, mestá a obce by sa po prípadnom vyňatí z ústavnej dlhovej brzdy nevyhli rozpočtovým kontrolným mechanizmom. Samospráva má totiž vlastné rozpočtové pravidlá, ktoré určuje zákon. V relácii TASR TV Štúdio TASR na to upozornil predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.

Dve dlhové brzdy

„Aby sme tomu rozumeli, my tie sankčné mechanizmy máme dva. My máme ako keby tú samosprávnu dlhovú brzdu, to sú rozpočtové pravidlá, a potom je aj tento ústavný konštrukt, ktorý dopadá na štát aj na samosprávu. My hovoríme, že nám stačí jeden, pretože sa správame zodpovedne a v rámci celej porcie verejného dlhu tvoríme iba 1,5 percenta. Mnohé samosprávy idú s nulovým zadlžením,“ poukázal Viskupič, ktorý je aj predsedom Trnavského samosprávneho kraja. Dodal, že samosprávy celkovú výšku verejného dlhu nevedia ovplyvniť.

archívne video

Mimoriadne zasadnutie vlády v súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou s nepriaznivým počasím (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Priblížil, že samosprávam hrozí, napriek nízkej miere zadlženosti, škrtanie investícií. „Môže nastať ten najhorší možný scenár v prípade samosprávy - zastaví sa rozvoj, zastavia sa investičné akcie,“ varoval. Ako doplnil, s právnym názorom predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), že pravidlá dlhovej brzdy sa netýkajú samospráv do takej miery ako sa prezentuje, sa nestotožňuje. V téme je podľa neho značná miera právnej neistoty a Ústavný súd by mal povedať, aký výklad ústavného zákona platí. Poukázal, že samosprávy už pripravili znenie novely legislatívy, ktorá by ústavný zákon s dlhovou brzdou vyjasnila a samosprávy spod nej vyňala.

Reforma verejnej správy

Viskupič ďalej v relácii TASR poukázal na potrebu pripraviť komplexnú reformu verejnej správy, ktorá by sa týkala ústrednej štátnej správy aj samospráv. Združenie samosprávnych krajov prišlo s vlastným materiálom. Vytvorený pozičný dokument počíta s redukciou počtu ministerstiev, zrušením okresných úradov v dnešnej podobe, s prechodom kompetencií na kraje či mestá alebo so zlučovaním dlhodobo nefunkčných obcí. Predseda združenia však volá po ekonomickom a kompetenčnom audite štátu. Na otázku či si vie predstaviť aj nové nakreslenie krajov, ktorých by bolo menej, odpovedal, že prípadné nové rozloženie samosprávy by malo prísť na konci procesu. Podklady preň by mali priniesť práve spomenuté audity.

Viskupič reagoval aj na slová štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Michala Kaliňáka, ktorý v Štúdiu TASR v júli vyhlásil, že koaličná strana Hlas-SD neopúšťa tému predĺženia volebných období v samosprávach na päť rokov. SK8 podľa neho tému nijako neodmieta. V reakcii na Kaliňákove slová o rozdelení spojených krajských a obecných volieb však vyhlásil, že si aktuálne nevie predstaviť argument za takéto riešenie. „SK8 sa týmto ani nezaoberala, čiže berte to ako môj osobný názor, že pre mňa, ak je predlžovanie volebného obdobia terciárna téma, tak táto je ešte hlbšie. Myslím si, že toto reálne teraz samosprávu netrápi,“ uviedol.

Viac o téme: ReformaJozef ViskupičDlhová brzdaSK8
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Marián Viskupič
SaS kritizuje štát: Nechali schátrať systém váženia, ľudia majú zaplatiť nový za 105 miliónov eur
Domáce
Rudolf Huliak
Napriek konsolidácii pokračujeme v investíciách do športu, uviedol Huliak
Domáce
FOTO Richard Raši
ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu: Poslanci definitívne potvrdili, či DÔVERUJÚ vláde!
Domáce
Ilustračné foto
V slovenskej obci rastie skleník budúcnosti za 1,2 milióna! Študenti dostanú technológie, aké nemajú ani farmy
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na obnove hradu Čičva pri Vranove nad Topľou pracuje desať nezamestnaných
Na obnove hradu Čičva pri Vranove nad Topľou pracuje desať nezamestnaných
Správy
Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých
Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých
Správy
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Prominenti

Domáce správy

Odpusťte mi, dal som
Odpusťte mi, dal som si len jedno pivo, prosíkal policajtov MOLDAVČAN pri Nitre: TOTO ho vyšlo draho!
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia dôrazne VARUJÚ: Po relatívnom pokoji opäť udrú horúčavy, v TÝCHTO okresoch zbystrite!
Domáce
Jozef Viskupič
Viskupič o dlhovej brzde: Samosprávy by po zmene pravidiel stále čelili kontrolám
Domáce
Americká ambasáda v Bratislave: Nová budova je v pláne, pozemok už majú vybraný
Americká ambasáda v Bratislave: Nová budova je v pláne, pozemok už majú vybraný
Bratislava

Zahraničné

Medzinárodný trestný súd (ICC)
USA podporili odchod Venezuely z ICC: Washington vyzýva na úplné zrušenie súdu
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
USA v noci neútočili na Irán: Americké médiá píšu o možných nedostatkoch zbraní
Zahraničné
Ilustračné foto
Potopená loď v Juhočínskom mori: Záchranári hľadajú desiatky nezvestných
Zahraničné
Pri požiari v meste
Tragédia pri Valencii: Rozsiahly požiar si vyžiadal prvú obeť, hasiči stále bojujú s plameňmi
Zahraničné

Prominenti

Z tituliek časopisov do
Z tituliek časopisov do Ženevy: Rozvod po 11. rokoch a nový život v utajení! Spoznáte známu modelku?
Domáci prominenti
Victoria Monét
Všetky oči boli na nej! Speváčka vytasila odvážny outfit... V podprsenke do ulíc
Zahraniční prominenti
Odovzdávanie cien SOZA. Na
Manželka lídra Tublatanky: Prečo odmietla publicitu po boku slávneho manžela?
Domáci prominenti
Ex hviezda Markízy otvára
Ex hviezda Markízy otvára ľuďom oči: Chcete si kúpiť byt v Dubaji? Nerobte to! Toto je dôvod
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Hit tohto leta? Do
Hit tohto leta? Do záhrady si zaveste disco guľu: Odborníci tvrdia, že dokáže odplašiť hmyz
Zaujímavosti
Komárom odzvonilo! Umelá inteligencia
Komárom odzvonilo! Umelá inteligencia ich dokáže zostreliť laserom priamo počas letu! VIDEO ako dôkaz
Zaujímavosti
Vedci objavili molekulu, ktorá
Vedci objavili molekulu, ktorá môže zmeniť liečbu nespavosti: Zohráva kľúčovú úlohu pri zaspávaní
Zaujímavosti
10 rád pre zdravú
10 rád pre zdravú erekciu aj vo vyššom veku: Robte toto dnes, aby to bolo o pár rokov v poriadku
vysetrenie.sk

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Vysvetlenie vás možno prekvapí
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia v lete
Slováci robia v lete stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!

Šport

VIDEO Šokujúci zápas v MLS: Suárez zabezpečil Miami tri body, spoluhráč skončil v bezvedomí
VIDEO Šokujúci zápas v MLS: Suárez zabezpečil Miami tri body, spoluhráč skončil v bezvedomí
Ostatné
Po polčase bolo vymaľované: Fantastický úvod do sezóny pre Podbrezovú
Po polčase bolo vymaľované: Fantastický úvod do sezóny pre Podbrezovú
Niké liga
Fantastický úspech pre Slovensko: Peter Plavec v Zürichu prepísal históriu
Fantastický úspech pre Slovensko: Peter Plavec v Zürichu prepísal históriu
Vodné športy
Spokojná Skalica získala v Trnave zlatý výsledok, dôležitý člen tímu je vážne zranený
Spokojná Skalica získala v Trnave zlatý výsledok, dôležitý člen tímu je vážne zranený
Niké liga

Auto-moto

SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava

Kariéra a motivácia

Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Motivácia a produktivita
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Vzťahy na pracovisku
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
O práci s humorom
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Rady a tipy
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Rady a tipy

Technológie

Zbieraš vo Waze body a netušíš, na čo slúžia? Väčšina vodičov nevie, čo za ne dostane
Zbieraš vo Waze body a netušíš, na čo slúžia? Väčšina vodičov nevie, čo za ne dostane
Aplikácie a hry
Vedci objavili „prírodný Ozempic“. Potláča hlad bez bežných vedľajších účinkov
Vedci objavili „prírodný Ozempic“. Potláča hlad bez bežných vedľajších účinkov
Veda a výskum
Ukrajinský ombudsman: Za prepustenie z mobilizačnej dodávky 10-tisíc dolárov, z centra až 20-tisíc
Ukrajinský ombudsman: Za prepustenie z mobilizačnej dodávky 10-tisíc dolárov, z centra až 20-tisíc
Správy
Nechal by si si brúsiť zub robotom? Vedci otestovali stroj veľký ako zátka od vína
Nechal by si si brúsiť zub robotom? Vedci otestovali stroj veľký ako zátka od vína
Technológie

TN LIVE

Reprezentáciou ignorovaný, zahraničím žiadaný. Slovenský talent teraz bude hrať v poprednej lige (rozhovor)
Reprezentáciou ignorovaný, zahraničím žiadaný. Slovenský talent teraz bude hrať v poprednej lige (rozhovor)
Šport
Chorvátsko terorizuje agresívna korytnačka. Na týchto plážach už uhryzla viacero ľudí
Chorvátsko terorizuje agresívna korytnačka. Na týchto plážach už uhryzla viacero ľudí
Zahraničné
Požiare naďalej pustošia Francúzsko a Španielsko. Evakuovať museli už 335-tisíc ľudí
Požiare naďalej pustošia Francúzsko a Španielsko. Evakuovať museli už 335-tisíc ľudí
Zahraničné
FOTO+VIDEO: Polícia identifikovala podozrivého z útoku počas berlínskeho pochodu Pride
FOTO+VIDEO: Polícia identifikovala podozrivého z útoku počas berlínskeho pochodu Pride
Zahraničné

Bývanie

8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber

Pre kutilov

Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rozhovor: Dizajnérka šperkov prezrádza, ako v lete nosiť perly, kamene a ich rôzne farby a dĺžky
Kariérne rozhovory
Rozhovor: Dizajnérka šperkov prezrádza, ako v lete nosiť perly, kamene a ich rôzne farby a dĺžky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Odpusťte mi, dal som
Domáce
Odpusťte mi, dal som si len jedno pivo, prosíkal policajtov MOLDAVČAN pri Nitre: TOTO ho vyšlo draho!
Ilustračné foto
Domáce
Meteorológovia dôrazne VARUJÚ: Po relatívnom pokoji opäť udrú horúčavy, v TÝCHTO okresoch zbystrite!
Autorka detskej knihy zúri
Domáce
Autorka detskej knihy zúri kvôli AI výtvoru, ktorý chcelo podporiť FPU: Veď to vyzerá ako cez kopirák!
Ilustračné foto
Domáce
Ďalšie rapídne ZDRAŽOVANIE! Ceny palív dosahujú astronomických rozmerov: Kam až porastú?

Ďalšie zo Zoznamu