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Napriek konsolidácii pokračujeme v investíciách do športu, uviedol Huliak

Rudolf Huliak
Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

TRNAVA - Ministerstvo cestovného ruchu a športu odovzdalo v utorok všetkým ôsmim centrám olympijskej prípravy pri stredných športových školách nové mikrobusy. Pri dochádzaní na tréningy a súťaže majú pomôcť športovcom i rodinám, pre ktoré je každodenné cestovanie za športom finančne náročné.

Súčasťou podujatia v Trnave bol aj podpis memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Združením samosprávnych krajov SK8 a Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Ako skonštatoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), cieľom partnerov je posilniť systém prípravy športových talentov a vytvoriť im kvalitnejšie podmienky na športový aj osobnostný rozvoj.

archívne video

Rudolf Huliak sa vyjadril k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister zároveň pripomenul, že centrá olympijskej prípravy sa podarilo obnoviť po 14 rokoch. Podľa neho ide o nevyhnutný krok na zlepšenie výsledkov slovenského športu a systematickú podporu mladej generácie športovcov. „Do projektu Generácia Olymp investujeme v roku 2026 viac ako jeden milión eur. Potrebujeme opäť naštartovať našich budúcich olympionikov, majstrov sveta a novú generáciu športovcov. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených približne 150 športovcov na ôsmich stredných športových školách po celom Slovensku. Mladé talenty sa pripravujú v 28 športových odvetviach,“ uviedol Huliak.

Štát napriek rozpočtovej konsolidácii pokračuje vo významných investíciách

Zdôraznil, že štát napriek rozpočtovej konsolidácii pokračuje vo významných investíciách do športu. Podľa jeho slov smerovalo vlani do športu rekordných 191 miliónov eur a samosprávy pridali ďalších približne 160 miliónov eur. „Do športovej infraštruktúry investovalo ministerstvo minulý rok 60 miliónov eur a rovnaká suma bola zazmluvnená už do konca apríla tohto roka. Ak sa nám podarí získať ďalších 53 miliónov eur, budeme sa môcť na konci volebného obdobia pochváliť viac ako 250 miliónmi eur investovanými do športovej infraštruktúry,“ zdôraznil minister.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja a Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič označil projekt za príklad úspešnej spolupráce štátu, samospráv a športového hnutia. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel pripomenul, že podpis memoranda predstavuje záväzok pokračovať v spoločnej podpore športových talentov. „Naším spoločným cieľom je zabezpečiť, aby dostali kvalitnú športovú prípravu a rovnako kvalitné vzdelávanie,“ zdôraznil.

Viac o téme: ŠportRudolf HuliakMinisterstvo cestovného ruchu
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