Nebezpečný REKORD na Slovensku: Šírenie tejto pohlavnej choroby je na VRCHOLE, mnohí ani nevedia, že ju majú!

BRATISLAVA - Slovensko čelí znepokojivému trendu. Lekári upozorňujú na rekordný počet prípadov syfilisu, pričom alarmujúci je aj rast ďalších pohlavne prenosných ochorení. Odborníci varujú, že mnohé infekcie prebiehajú bez výrazných príznakov, a nakazení ich môžu nevedomky šíriť ďalej.
Na alarmujúci vývoj upozornil portál tnlive.sk. Podľa zverejnených údajov zaznamenalo Slovensko vlani historicky najvyšší počet prípadov syfilisu od začiatku sledovania. Rast evidujú aj pri kvapavke, zatiaľ čo pri chlamýdiových infekciách zostáva situácia stabilnejšia.
Situácia nie je vážna len na Slovensku. V celej Európe počet prípadov syfilisu v posledných rokoch prudko rastie. V roku 2024 zaznamenali takmer 46-tisíc prípadov, čo predstavuje viac ako dvojnásobný nárast za necelú dekádu. Výrazne pribúda aj kvapavka, pri ktorej bolo pred dvoma rokmi potvrdených viac ako 106-tisíc prípadov. Najrozšírenejšou pohlavne prenosnou infekciou naďalej zostávajú chlamýdie.
Mnohí nemajú žiadne príznaky
Lekári upozorňujú, že problémom je najmä to, že infekcie často spočiatku nespôsobujú výrazné zdravotné ťažkosti. Pacienti preto neraz netušia, že sú nakazení. "Pálenie, rezanie pri močení, výtok z močovej trubice, novovzniknuté bolesti v miešku, napríklad v oblasti semenníkov," vymenoval typické príznaky urológ Ján Švihra z Univerzitnej nemocnice Martin.
Gynekologička Zuzana Kosibová upozorňuje aj na riziká pre ženy. "Zápal dutiny brušnej, zápal vajcovodov, čo môže viesť až k akútnej brušnej príhode," vysvetlila.
Hrozí neplodnosť aj komplikácie v tehotenstve
Ak sa infekcie neliečia, môžu mať vážne následky. Odborníci varujú pred rizikom neplodnosti, ale aj komplikáciami počas tehotenstva vrátane potratu, predčasného pôrodu či vrodených vývojových chýb dieťaťa.
Podľa lekárov stojí za rastom prípadov viacero faktorov. Patrí medzi ne zmena sexuálneho správania, častejšie testovanie aj presnejšie diagnostické metódy. Každý, kto mal rizikový pohlavný styk, by preto mal absolvovať vyšetrenie. Najúčinnejšou ochranou podľa odborníkov naďalej zostáva prevencia – používanie ochrany pri pohlavnom styku, zodpovedné sexuálne správanie a znalosť zdravotného stavu partnera.