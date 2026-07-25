Meteorológovia varujú pred horúčavami: Teploty prekročia 33 stupňov! Hrozí riziko pre zdravie

BRATISLAVA - V niektorých lokalitách na juhu a západe Slovenska hrozia v nedeľu (26. 7.) popoludní vyššie teploty. Dosiahnuť môžu nad 33 stupňov Celzia. Meteorológovia pre viaceré okresy vydali na nedeľu v čase od 13.00 h do 18.00 h výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha sa týka okresov Bratislava, Senec, Veľký Krtíš, Dunajská Streda a Galanta. Platí tiež pre okresy Komárno, Levice, Šaľa a Nové Zámky. „Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornili meteorológovia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.