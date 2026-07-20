Prvá predpoveď počasia na zimu: TOTO nás čaká podľa meteorológov! Opäť zaúraduje El Niño

LONDÝN - Do začiatku zimy zostáva ešte niekoľko mesiacov, meteorológovia už však zverejnili prvé dlhodobé prognózy. Naznačujú, že Európu čaká opäť zaujímavá sezóna, hoci odborníci upozorňujú, že vývoj počasia sa bude ešte spresňovať.
Prvá prognóza zimy je tu. Modely naznačili možný vývoj
Hoci leto ešte nepovedalo posledné slovo, meteorológovia už upriamujú pozornosť na nadchádzajúcu zimu. Prvé sezónne modely naznačujú, akým smerom by sa mohlo uberať počasie v Európe počas zimy 2026/2027. Odborníci zároveň zdôrazňujú, že ide o prvý orientačný výhľad, ktorý sa bude v nasledujúcich mesiacoch postupne spresňovať.
Podľa najnovších sezónnych modelov Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) existuje zvýšená pravdepodobnosť, že veľká časť kontinentu zažije teplotne nadpriemerný začiatok zimy. Takéto modely však nepredpovedajú konkrétne mrazy či snehové kalamity, ale pracujú s pravdepodobnosťou odchýlok od dlhodobého klimatického priemeru.
Nad Európou môže zohrávať dôležitú úlohu El Niño
Pozornosť meteorológov sa sústreďuje aj na vývoj klimatického javu El Niño. Svetová meteorologická organizácia (WMO) upozorňuje, že jeho zosilňovanie môže ovplyvniť cirkuláciu atmosféry na severnej pologuli a nepriamo zasiahnuť aj počasie v Európe. Jeho vplyv však nie je priamy a konečný charakter zimy bude závisieť od viacerých faktorov.
Práve preto odborníci zatiaľ nechcú hovoriť o tom, či bude zima teplá alebo studená. Sezónne modely skôr naznačujú, aké scenáre sú v tejto chvíli pravdepodobnejšie.
Zlom môže priniesť polárny vír
Zaujímavé sú aj prvé výpočty týkajúce sa polárneho víru. Niektoré meteorologické modely naznačujú, že počas druhej polovice zimy by mohlo dôjsť k jeho oslabeniu alebo narušeniu. V takom prípade by sa studený arktický vzduch mohol častejšie presúvať nad Európu, čo by zvýšilo šancu na výraznejšie ochladenia a sneh aj v oblastiach, kde bývajú zimy v posledných rokoch miernejšie.
Meteorológovia však upozorňujú, že ide zatiaľ len o jeden z možných scenárov, ktorý bude závisieť od vývoja atmosféry počas jesenných mesiacov.
Prvé týždne môžu byť miernejšie
Aktuálne výstupy modelov ECMWF zatiaľ skôr favorizujú teplejší začiatok zimy vo veľkej časti Európy. To však automaticky neznamená, že bude teplá celá sezóna. História ukazuje, že aj po miernom decembri môžu nasledovať výrazné vpády studeného vzduchu v januári alebo februári.
Odborníci preto odporúčajú prvé sezónne prognózy vnímať ako orientačný pohľad na možný vývoj, nie ako konečnú predpoveď počasia.
Odpovede prinesú až jesenné aktualizácie
Meteorológovia z ECMWF budú svoje sezónne modely pravidelne aktualizovať počas augusta, septembra aj októbra. Práve tieto výpočty už tradične prinášajú presnejší obraz o tom, aký charakter by mohla mať nadchádzajúca zima.
Isté je zatiaľ len jedno – prvé modely naznačujú, že aj zima 2026/2027 môže byť z meteorologického hľadiska mimoriadne zaujímavá a jej priebeh bude vo veľkej miere závisieť od vývoja atmosférickej cirkulácie v najbližších mesiacoch.