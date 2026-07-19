Počasie výrazne ovplyvňuje slovenské zubry! Počas horúčav hľadajú tieň a vyššie polohy: Aktívne sú v noci

STAKČÍN - Sledované zubry v Národnom parku (NP) Poloniny počas horúcich dní obmedzujú pohyb, ukrývajú sa v tieni hustých lesov a presúvajú sa do vyšších nadmorských výšok. Najaktívnejšie sú v noci a skoro ráno, keď teploty klesnú. Vyplýva to z prvých údajov získaných pomocou satelitných telemetrických obojkov, ktoré ochranári nasadili dvom dospelým samcom. Informovala o tom Správa NP Poloniny.
„Prvé mesiace monitoringu potvrdili, že telemetrické obojky poskytujú mimoriadne cenné informácie o pohybe, správaní a využívaní krajiny zubrami,“ uviedli zo Správy NP Poloniny. Ochranári sledujú pohyb dvoch dospelých samcov od konca zimy. Špeciálne obojky im nasadil odborný tím Správy NP Poloniny v spolupráci s veterinárnym lekárom Vladislavom Juškom. Zákrok si vyžadoval dočasné uspatie mohutných zvierat vo voľnej prírode. Obojky nepretržite zaznamenávajú ich polohu, aktivitu a ďalšie údaje, ktoré umožňujú lepšie spoznať správanie zubrov a spôsob využívania územia.
Počas apríla sa oba samce pohybovali v stabilných a navzájom sa neprekrývajúcich domovských okrskoch. Prvý sa zdržiaval najmä v severnej časti územia v okolí Jalovej, prevažne v polohách do 580 metrov nad morom. Druhý sa pohyboval západnejšie v doline Dara, približne v nadmorskej výške 360 metrov. Prirodzenú hranicu medzi ich okrskami tvorila vodná nádrž Starina a vzájomná vzdialenosť samcov zostávala približne sedem kilometrov. S príchodom jari a rastom čerstvej vegetácie boli najaktívnejšie najmä v podvečerných hodinách od 16.00 do 20.00 h.
Zmena v správaní samca
V máji však ochranári zaznamenali zmenu v správaní severného samca. Opustil svoje dovtedajšie teritórium a presunul sa západným smerom do oblasti, v ktorej sa pohyboval druhý jedinec. Najbližšie priblíženie zvierat zaznamenali obojky 1. mája večer, keď ich delilo 6,2 kilometra. Takéto správanie mohlo podľa ochranárov súvisieť s vyhľadávaním kvalitnejšej potravy alebo so sociálnymi interakciami medzi jedincami.
Júnové údaje ukázali výrazný vplyv počasia na denný režim zvierat. Senzor jedného z obojkov zaznamenal 9. júna o 13.00 h na priamom slnku teplotu 31 stupňov Celzia. Zubry počas najteplejšej časti dňa, približne od 13.00 do 20.00 h, zostávali takmer bez pohybu v tieni lesa. Aktívne boli najmä v nočných a skorých ranných hodinách od 21.00 do 4.00 h, keď sa teploty pohybovali od 16 do 18 stupňov Celzia. Jeden zo sledovaných samcov počas horúčav vystúpil až do nadmorskej výšky 617 metrov, kde našiel priaznivejšie podmienky.
Správa NP Poloniny uviedla, že získané údaje pomôžu pri plánovaní manažmentu populácie zubrov, ochrane ich biotopov a príprave ďalších opatrení na zachovanie tohto vzácneho druhu. Telemetrické obojky zakúpili a osadili v rámci projektu Starostlivosť o územie v Správe Národného parku Poloniny II.