Čísla, aké sme tu nemali od roku 1997: Počet potratov aj interrupcií na Slovensku opäť výrazne klesol

BRATISLAVA - Počet potratov sa vlani na Slovensku medziročne znížil. Bolo ich 9996, čo je o 3,6 percenta menej ako v roku 2024. Počet potratov na Slovensku klesá už ôsmy rok po sebe. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).
„Z celkového počtu hlásení tvorili 47,9 percenta umelé prerušenia tehotenstva (4786 prípadov), 45,3 percenta spontánne potraty (4531 prípadov), 4,4 percenta mimomaternicové tehotenstvá (435 prípadov) a 2,4 percenta iné potraty (244 prípadov). Ženy s trvalým pobytom mimo SR tvorili dve percentá všetkých hlásení,“ priblížilo NCZI.
Minulý rok opäť medziročne klesol aj počet prípadov umelého prerušenia tehotenstva, teda interrupcií. „U žien s trvalým pobytom na Slovensku ich bolo vykonaných 4615, čo je najmenej od roku 1997. Zo zdravotných dôvodov bolo vykonaných 434 umelých prerušení tehotenstva, pričom vo viac ako 60 percentách prípadov išlo o zdravotné dôvody plodu,“ ozrejmilo centrum.
Spontánnych potratov na Slovensku vlani zaznamenali 4531, v 4507 prípadoch išlo o ženy s trvalým pobytom v SR. „Takmer 40 percent pripadalo na bezdetné ženy. (...) Najvyššia miera spontánnych potratov bola evidovaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia miera spontánnych potratov bola vo vekovej skupine 25 až 29 rokov, nasledovali ženy vo veku 30 až 34 rokov,“ dodalo NCZI.