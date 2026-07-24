Reakcia na rastúcu urbanizáciu: Rezort zdravotníctva mení vyhlášku o hluku a vibráciách

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje novelu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Cieľom navrhovanej úpravy je reagovať na poznatky z aplikačnej praxe, technický pokrok a meniace sa podmienky súvisiace s rastúcou urbanizáciou. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej novele vyhlášky, ktorú zverejnilo MZ SR.
Novela má zároveň vykonať úpravy a korekcie v terminológii a štylizácii ustanovení s cieľom predísť ich nejednoznačnej a nejednotnej interpretácii.
„Návrhom vyhlášky sa odstránia problémy a nepresnosti niektorých ustanovení na základe skúseností z aplikačnej praxe v snahe zlepšiť proces objektivizácie, posudzovania a hodnotenia hluku, infrazvuku a vibrácií s ohľadom na ochranu verejného zdravia,“ ozrejmil rezort.