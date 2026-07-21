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Zdravotníctvo čaká veľký otras? Expert prehovoril o dôsledkoch spojenia Dôvery a Unionu

Zľava generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZP Dôvera Martin Kultan a generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZP Union Michal Špaňár Zobraziť galériu (2)
Zľava generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZP Dôvera Martin Kultan a generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZP Union Michal Špaňár (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
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TASR

BRATISLAVA - Ohlásená kúpa akcií Union súkromnej zdravotnej poisťovne (ZP) súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera je veľmi vážny krok. Nateraz nemožno presne odhadnúť, aké konzekvencie a vývoj naberie, najmä v stredno- a dlhodobom časovom horizonte. Pri krátkodobom pohľade sa až tak veľa toho pre pacienta z praktického pohľadu nezmení, dokonca niektorí poistenci môžu získať krátkodobo aj lepšie benefity. Uviedol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.

„Myslím si, že daná transakcia v predvolebnej politickej debate vyvolá a opráši znovu ‚výbušné‘ témy, ktoré neboli do včerajška také horúce - napríklad pluralitný vs. unitárny systém zdravotného poistenia, prístup k regulácii zisku a vertikálnej integrácii, rola súkromníkov v zdravotníctve, regulácia zo strany štátu, dohľadové mechanizmy, pričom predpokladám, žiaľ, aj veľa neproduktívnych naratívov hľadajúcich ‚triedneho nepriateľa‘ za všetko zlé v slovenskom zdravotníctve v súkromníkoch a finančných skupinách. To bude asi vedľajší neželaný efekt tejto transakcie, ktorý možno aj prekryje dôležité témy a problémy v zdravotníctve, o ktorých sa malo miesto toho pred voľbami diskutovať,“ doplnil odborník.

Zníži sa konkurencia

Je podľa neho nesporné, že sa na trhu zvýši koncentrácia, zníži konkurencia a súťaživosť s potenciálnymi vyššími rizikami v stredno- a dlhodobom horizonte pre pacienta a celý sektor. „Bude chýbať tlak na zlepšovanie, benchmark, poistenci stratia možnosť voľby medzi viacerými súkromnými poisťovňami. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú mať horšiu vyjednávaciu silu pri zazmluvňovaní, predpokladám aj vyšší vplyv politizácie v zdravotníctve a tvrdší lobing a z toho rezultujúci tlak na selektívny prístup k jednotlivým subjektom,“ ozrejmil Zachar.

Myslí si tiež, že štát sa možno bude chcieť ešte viac obrniť voči silnejúcej koncentrovanej súkromnej konkurencii a bude prijímať ďalšie škodlivé regulácie a ochranné opatrenia pre vybrané subjekty, ktoré ešte viac poškodia „trh“. „Čo mimochodom v konečnom dôsledku možno aj spôsobilo ‚vyhnanie‘ holandského akcionára Unionu ZP z nášho trhu. Koncentrovaný trh tiež prináša na druhej strane aj riziká jednoduchšieho kolúzneho správania sa, vzájomnej závislosti a nižší tlak môže byť na efektívnosť a výsledky. Takýto trh si vyžiada oveľa väčšie nároky na transparentnosť, správne regulácie a nezávislý dohľad a verejnú kontrolu,“ dodal analytik.

Zároveň skonštatoval, že tak pri verejnom zdravotnom poistení by bolo pre pacienta a celý systém lepšie a zdravšie, ak by poisťovní bolo napríklad päť a nie len dve. Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, minulý týždeň podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.

KDH upozorňuje na riziká

Opozičné KDH upozorňuje na riziká v súvislosti s ohlásením kúpy akcií súkromnej Union zdravotnej poisťovne súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Európsku komisiu (EK) upozorňuje na bezprecedentnú vertikálnu koncentráciu v slovenskom zdravotníctve, v ktorej jedna ekonomická skupina spravuje povinné verejné zdravotné odvody a zároveň vlastní významnú časť nemocníc, polikliník, lekární aj distribúcie liekov. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) KDH vyzýva, aby o zmene vlastníka nerozhodol skôr, ako sa EK bude môcť s podnetom oboznámiť. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec parlamentu Peter Stachura (KDH).

„Neupozorňujeme len na samotnú kúpu Unionu. Upozorňujeme na systém. Penta dnes neovláda iba zdravotnú poisťovňu. Ovláda čoraz väčšiu časť celého zdravotníckeho reťazca od správy povinných zdravotných odvodov cez nemocnice a polikliniky až po lekárne a distribúciu liekov. Vzniká tak prostredie, v ktorom jedna ekonomická skupina rozhoduje nielen o tom, ako sa verejné peniaze rozdeľujú, ale zároveň ich môže smerovať naprieč vlastnou sieťou zdravotníckych zariadení. Práve na toto chceme upozorniť Európsku komisiu,“ povedal Stachura.

Peter Stachura
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Peter Stachura  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

KDH preto žiada ÚDZS, aby s rozhodnutím o zmene vlastníka počkal, kým sa Európska komisia bude môcť podnetom zaoberať. Rozhodnutie bude mať dlhodobé dôsledky pre celý systém verejného zdravotného poistenia a musí byť prijaté s maximálnou mierou obozretnosti. „Zdravotné poisťovne nespravujú svoje peniaze. Spravujú povinné zdravotné odvody občanov. Preto musí byť pri každej zásadnej zmene vlastníckej štruktúry na prvom mieste ochrana pacientov a verejného záujmu. Novovzniknutá situácia si zaslúži dôkladné preskúmanie, pretože jej dôsledky môžu ovplyvniť fungovanie celého slovenského zdravotníctva,“ zdôraznil Stachura.

Viac o téme: UnionZdravotníctvoDôvera
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