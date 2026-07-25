MIMORIADNA tragédia pri Zvolene: O život prišiel ďalší cyklista (†46), polícia začala trestné stíhanie!

BUDČA/ZVOLEN - Sobotné dopoludnie sa na cestách v Banskobystrickom kraji nieslo v znamení tragédie. Na ceste medzi Budčou a Zvolenom došlo k zrážke osobného auta s 46-ročným cyklistom. Muž napriek snahe záchranárov utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Presné okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
O tragickej dopravnej nehode informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Podľa jej doterajších zistení zatiaľ nie je možné jednoznačne určiť, čo bolo presnou príčinou zrážky.
"Dnes (25.7.) dopoludnia došlo na ceste medzi Budčou a Zvolenom k zrážke osobného auta so 46 ročným cyklistom. Z doposiaľ zisteného preverovania okolností vzniku dopravnej nehody nie je možné určiť čo bolo jej presnou príčinou," uviedla polícia.
Na miesto nehody bol privolaný znalec z odboru cestnej dopravy. Do vyšetrovania bude zapojený aj znalec z odboru súdneho lekárstva, ktorý má pomôcť objasniť všetky okolnosti tragédie.
Policajti zároveň potvrdili, že 78-ročný vodič osobného auta nebol pod vplyvom alkoholu. "Vykonanou dychovou skúškou bola prítomnosť alkoholu u 78-ročného vodiča osobného auta vylúčená. U nebohého cyklistu bude prípadná prítomnosť alkoholu zisťovaná pri súdnej pitve," doplnila polícia.
Začali trestné stíhanie
V súvislosti s nehodou už vyšetrovateľ začal trestné stíhanie. "V súvislosti s touto tragickou dopravnou nehodou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," informovala polícia.
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Polícia po ďalšej tragédii opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli za volantom aj na bicykli maximálne obozretní. "Apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli maximálne sústredení, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a správali sa k sebe navzájom s rešpektom a ohľaduplnosťou. Aj jediná chvíľa nepozornosti môže mať tragické následky," pripomenuli policajti s tým, že bezpečnosť na cestách závisí od zodpovedného správania každého účastníka premávky.