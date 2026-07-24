Zásadný ZVRAT v prípade 15-ročného Íra, ktorý zrazil cyklistu (†51): Súd ho do väzby napokon nevzal!

BRATISLAVA - Mestský súd v Bratislave rozhodol o väzbe pre 15-ročného mladíka z Írska, ktorý je obvinený v súvislosti s nehodou na Vodnom diele Čunovo. Mladík zrazil 51-ročného cyklistu a z miesta nehody ušiel. Cyklista zomrel. Sudca návrhu prokurátora na jeho vzatie do väzby nevyhovel.
V druhom odseku sa podľa informácií JOJ 24 pripomína, že mladík po nehode z miesta odišiel a polícia po ňom niekoľko dní pátrala. Poškodené vozidlo následne našli v Maďarsku. Tínedžer sa napokon podľa televízie spolu so svojou matkou prihlásil na polícii.
Súd nenašiel dôvody na "útekovú väzbu"
Sudca síce skonštatoval, že trestné stíhanie je dôvodné a opodstatnené, no nenašiel dôvody na takzvanú útekovú väzbu. "Uznesenie nenadobudlo právoplatnosť, nakoľko ihneď po vyhlásení prokurátor podal sťažnosť proti rozhodnutiu," uviedol hovorca Mestského súdu Bratislava Pavol Adamčiak.
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Súd zároveň prijal písomný sľub obvineného mladistvého, že sa bude dostavovať na všetky ďalšie vyšetrovacie úkony a bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Pri rozhodovaní prihliadol aj na jeho vek.
Právny zástupca mladíka po rozhodnutí uviedol, že jeho klient svoj skutok ľutuje. "Svoj čin oľutoval a prejavil sústrasť všetkým poškodeným aj obeti," povedal.
Pätnásťročný Ír aktuálne čelí obvineniu z trestného činu neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu. Vyšetrovateľ spolu s prokurátorom pôvodne žiadali jeho vzatie do útekovej väzby.
O väzbe sa rozhodovalo po tom, ako bolo pojednávanie na určitý čas prerušené a mladíka previezli späť do cely policajného zaistenia (CPZ). Keďže prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť, prípad ešte nie je právoplatne uzavretý a o ďalšom postupe rozhodne nadriadený súd.