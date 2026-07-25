Vtipkári sa zmenili na módnu POLÍCIU: Ružové saká a košele však zakrátko vystriedal utekajúci OĽHA!

Vtipkári si najskôr podali "ružový vkus" verejných predstaviteľov, no Oľha ich zatienil. (Zdroj: Facebook/Zomri, Vivat Slovakia)
BRATISLAVA - Zdá sa, že veselé farby uprostred leta prichádzajú do módy. Skutočne len málokedy ste mali možnosť vidieť toľko politikov a verejných predstaviteľov v ružových či "lososových" sakách a košeliach. Okrem módnej témy však ďalšie plodné memečká vznikali na základe bizarného úteku pred novinármi v podaní exšéfa rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúša Oľhu. Jeho šprint doslova ovládol celý slovenský internet.
(Zdroj: Facebook/Prezident)
(Zdroj: Reddit/DunderMifflin)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Na Straš)
(Zdroj: Facebook)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Satirén)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)