POSUN v prípade zrazeného cyklistu (†51) pri Čunove: Padlo OBVINENIE, šoféroval 15-ročný chlapec z Írska!

ČUNOVO - V prípade zrazeného 51-ročného cyklistu a úteku z miesta činu nastal posun. Po tom, čo polícia vypátrala vodiča BMW, vyšetrovateľ voči nemu vzniesol obvinenie pre trestný čin neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu. Vodič má iba 15 rokov a pochádza z Írska.
K nehode došlo pondelok (20. 7.) v čase o 18.45 h v oblasti vodného diela Čunovo. Vodič motorového vozidla zrazil 51-ročného cyklistu, neposkytol mu prvú pomoc a z miesta nehody utiekol, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. „Cyklista ťažkým zraneniam spôsobeným zrážkou s vozidlom na mieste podľahol,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Polícia preto v utorok (21. 7.) vyhlásila po vodičovi BMW pátranie s tým, že pohybovať sa môže na celom území Slovenskej republiky. Pátranie bolo nakoniec úspešné. V stredu (22. 7.) oznámila, že vodiča vypátrala a aktuálne s ním vykonávajú potrebné procesné úkony.
Polícia obvinila 15-ročného Íra
V piatok (24. 7.) ráno nastal ďalší posun vo vyšetrovaní nehody. "Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V vzniesol obvinenie 15-ročnému J. F., občanovi Írskej republiky, pre trestný čin neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu," informovala Šimková a dodala, že vyšetrovateľom bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie obvineného.
Už v priebehu týždňa sa objavili správy, že volantom sedel neplnoletý mladík. Podľa Nového času, prišiel do Čunova s partiou kočovníkov, ktorí sa podľa miestneho zdroja nevedeli zmestiť do kože a večer chodili driftovať do prístavu. Malo ísť o tzv. kočovných Írov.