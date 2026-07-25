Ochranári napochodovali k vodnej nádrži: PODOZRENIE na nebezpečných SRŠŇOV z Ázie, udomácnili sa už aj u nás?!

SUCHÁ NAD PARNOU - Nedá sa poprieť, že vplyvom globálneho otepľovania sa začínajú meniť podmienky na celej Zemi a teplotné zmeny vplývajú aj na migráciu hmyzu a živočíchov, o ktorých sme dovtedy počuli len zo zahraničia. Podozrenie na sršňa ázijského je niečo, čím sa vážne začali zaoberať ochranári z Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Dostali totiž podnet na podozrivé hniezdo, ktoré obsadil na prvý pohľad nejasný druh sršňa.
Bodavý hmyz Slovákom zvykne naháňať strach, aj keď ide o domáce druhy, nie to ešte tie afrikanizované či ázijské. Práve druhý spomínaný mal byť dôvodom, aby sa jednotlivci obrátili na ochranárov, ktorým dali podnet a aj konkrétne súradnice, kde sa podozrivé miesto nachádza. Bolo to pri vodnej nádrži Podháj / Suchá.
Odborníci sa na miesto vydali hneď na druhý deň
"Dňa 23.7.2026 bol na Správu CHKO Malé Karpaty hlásený výskyt sršňa ázijského pri vodnej nádrži Podháj/Suchá pri Suchej nad Parnou (okres Trnava). Dňa 24.7.2026 sme boli výskyt overiť na mieste, podľa opisu nahlasovateľa, ako aj informácií zverejnených na facebookovej stránke SRZ MsO Trnava," potvrdili ochranári v statuse.
Na zadaných súradniciach identifikovali sršne spolu s hniezdom. "Hniezdo sa nachádza v kmeni vŕby rastúcej na brehu tesne pri vode, približne vo výške 0,5 - 0,7 m," napísali ochranári, no po pár minútach im bolo všetko jasné.
Mohli si vydýchnuť
"Nejde o nepôvodného invázneho sršňa ázijského, ale o domáceho sršňa obyčajného, čo je zrejmé aj z fotografií. Komunikovali sme následne aj s nahlasovateľom, ktorý potvrdil miesto a charakter umiestnenia hniezda," písalo sa v závere statusu a miesto bolo viackrát fotograficky zdokumentované.