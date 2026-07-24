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Skončil v rukách polície: V Bratislave zadržali medzinárodne hľadaného muža

Hľadaný Ukrajinec
Hľadaný Ukrajinec (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
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TASR

BRATISLAVA - Polícia zadržala v piatok v Bratislave medzinárodne hľadaného 50-ročného občana Ukrajiny. Muža, ktorý v minulosti zastupoval významnú pozíciu v jednej z ukrajinských športových federácií, stíhajú pre obzvlášť závažnú majetkovú trestnú činnosť.

„Je podozrivý zo sprenevery cudzieho majetku so zneužitím úradného postavenia, pričom skutky mali byť spáchané organizovanou formou. Škoda spôsobená trestnou činnosťou bola vyčíslená na približne 4,4 milióna eur. Pri páchaní skutkov mal podľa ukrajinských orgánov využívať sieť viac ako 25 fiktívnych obchodných spoločností,“ priblížil komunikačný odbor Prezídia Policajného zboru (PPZ).

Podľa ukrajinských právnych predpisov mužovi hrozí až 12-ročné väzenie. „O ďalšom postupe a prípadnom vydaní zadržaného na trestné stíhanie rozhodnú príslušné justičné orgány SR v súlade s medzinárodnými dohovormi a platnými právnymi predpismi,“ dodala slovenská polícia.

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