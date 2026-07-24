Obrovský šok: VIDEO Čínskemu luxusnému elektromobilu odpadol motor počas jazdy!

ŠEN-JANG – Sociálne siete v Číne zaplavilo video, na ktorom elektromobil BYD Tang jazdí po zaplavenej ceste s uvoľneným zadným elektromotorom, ktorý sa vlečie za vozidlom. Zábery okamžite vyvolali otázky o kvalite konštrukcie vozidla. Automobilka BYD však odmieta, že by išlo o výrobnú chybu, a tvrdí, že poškodenie spôsobila silná kolízia so skrytou prekážkou pod vodou.
Video obletelo internet
Incident sa odohral počas prívalových dažďov v čínskom meste Šen-jang. Na videu je vidieť čierne SUV BYD Tang, za ktorým sa po vozovke vlečie veľký kovový komponent. Podľa viacerých médií išlo o zadný elektrický pohon vozidla. Zábery sa v priebehu niekoľkých hodín rozšírili na čínskych sociálnych sieťach aj do zahraničných médií.
Objavili sa špekulácie o kvalite vozidla
Krátko po zverejnení videa sa na internete objavili špekulácie, že elektromotor sa uvoľnil počas prejazdu plytkou vodou, čo by mohlo naznačovať vážnu konštrukčnú chybu. Viacerí používatelia spochybňovali odolnosť vozidla aj kvalitu spracovania automobilky BYD.
BYD: Dôvodom bol silný náraz do podvozka
Automobilka tieto tvrdenia odmietla. Vo svojom stanovisku uviedla, že vozidlo pred incidentom utrpelo silný náraz do spodnej časti podvozka, pravdepodobne po kontakte so skrytou prekážkou pod vodnou hladinou. Práve tento náraz mal poškodiť uchytenie zadného elektromotora.
BYD zároveň zdôraznila, že nešlo o následok samotného prejazdu vodou. Podľa výrobcu zostal predný elektromotor funkčný, takže vodič mohol pokračovať v jazde aj po poškodení zadnej pohonnej jednotky.
Príčina zatiaľ nebola nezávisle potvrdená
Hoci stanovisko automobilky vysvetľuje možné okolnosti incidentu, nezávislé vyšetrovanie ani technická expertíza zatiaľ neboli zverejnené. Z dostupných záberov preto nie je možné jednoznačne potvrdiť, či poškodenie spôsobila skrytá prekážka pod vodou alebo iný technický problém.