Požiar skladovej haly v Pezinku: Vo vnútri boli horľavé kvapaliny aj odpad

PEZINOK - Hasiči zasahovali v utorok ráno pri požiari skladovej haly v lokalite Glejovka v Pezinku. Nachádzal sa v nej odpad a množstvo horľavého materiálu vrátane horľavých kvapalín. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Hasiči ich vyniesli na voľné priestranstvo a súbežne s hasebnými prácami rozhrabávali a zalievali uskladnený materiál,“ približuje HaZZ. Požiar sa podarilo lokalizovať po približne hodine. Stavbu zároveň monitorovali aj dronom s termokamerou.
Na mieste vykonali tiež opakovaný monitoring ovzdušia pre zistenie prípadných škodlivých látok v ovzduší, výsledok bol negatívnym. Pri požiari sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Na mieste zasahovali hasičmi v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Pezinka a Ivanky pri Dunaji.