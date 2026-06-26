Osamelosť seniorov zabíja. Riešenie, je pritom prekvapivo jednoduché

Osamelosť seniorov nie je len nepríjemný pocit. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju označuje za jeden z najvážnejších spoločenských a zdravotných problémov súčasnosti. Výskumy ukazujú, že dlhodobá sociálna izolácia môže zvyšovať riziko predčasného úmrtia podobne ako fajčenie, obezita či nedostatok pohybu.
Najviac pritom ohrozuje práve starších ľudí. Mnohí z nich žijú sami, strácajú každodenné kontakty a postupne nadobúdajú pocit, že o nich spoločnosť prestala mať záujem. Podľa viacerých prieskumov sa až 6 z 10 seniorov cíti osamelo.
Práve na túto realitu reaguje Liga pre seniorov, ktorá dlhodobo pomáha starším ľuďom na Slovensku prostredníctvom informačnej platformy, vzdelávacích projektov a aktivít podporujúcich aktívne starnutie. Organizácia upozorňuje, že kvalitný život v starobe netvoria len zdravotné služby či sociálna starostlivosť, ale aj medziľudské vzťahy, pocit spolupatričnosti a záujem okolia.
Aj preto vznikol projekt Slávnostný obed pre seniorov. Na prvý pohľad ide o jednoduchý koncept. Seniori sa stretnú pri spoločnom stole, vychutnajú si slávnostný obed a kultúrny program. Skutočný význam projektu je však oveľa hlbší. Pre mnohých účastníkov nejde len o jedlo. Ide o príležitosť porozprávať sa, zasmiať sa, spoznať nových ľudí a na chvíľu zabudnúť na samotu. Obyčajný rozhovor totiž dokáže mať niekedy väčšiu hodnotu ako si uvedomujeme.
Výnimočnosť projektu spočíva aj v jeho medzigeneračnom rozmere. Do organizácie sa aktívne zapájajú študenti stredných škôl, ktorí so seniormi netrávia čas len ako dobrovoľníci, ale ako partneri pri spoločnom stole.
V Bratislave sa do projektu zapojili študenti Hotelovej akadémie Mikovíniho. Pripravili slávnostné menu, zabezpečili profesionálnu obsluhu a počas podujatia sa rozprávali so seniormi, počúvali ich životné príbehy a zdieľali vlastné skúsenosti. Atmosféru doplnili študenti Brilliant Stars International School Bratislava, ktorí pripravili hudobný a umelecký program.
Podobný príbeh sa odohral aj v Nitre. Tam sa spojili študenti viacerých škôl. Budúci kuchári pripravili jedlá, gymnazisti kultúrny program a študenti zdravotníckej školy poskytovali seniorom základné zdravotné poradenstvo vrátane merania krvného tlaku či hladiny cukru v krvi.
Práve takéto projekty ukazujú, že boj proti osamelosti nemusí byť komplikovaný ani finančne náročný. Niekedy stačí vytvoriť priestor, kde sa ľudia môžu stretnúť, porozprávať a cítiť sa prijatí.
Liga pre seniorov verí, že každý senior si zaslúži cítiť sa v spoločnosti videný, rešpektovaný a potrebný. Aj preto projekt podporili partneri ako Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, spoločnosť Essity, Košík.sk a Zoznam.sk.
Otázka však zostáva otvorená. Koľko seniorov vo vašom okolí dnes prežije celý deň bez jediného rozhovoru?